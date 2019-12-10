14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8071
  • 6,4338
  • 273.459
  • 108631
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan’dan Nobel tepkisi: Bundan başka hiçbir anlam taşımayacaktır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır.' ifadelerini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 71'inci yıl dönümü vesilesiyle İnsan Hakları Günü'nü kutlayan Erdoğan, "Ne yazık ki bu günü Beyanname ile güvence altına alınan hakların ihlal edildiği, adaletsizliğin arttığı, masumların inançları yüzünden katledildiği, merhametle insanlık arasında yeni duvarların örüldüğü bir yılın sonunda karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sene içerisinde Christchurch'de bir camiyi, Sri Lanka'da bir kiliseyi, Kaliforniya'da bir sinagogu hedef alan terör eylemlerinin kültürel ırkçılığın, tahammülsüzlüğün ve İslam düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küresel barış ve istikrarı tehdit eden bu meselenin en büyük sorumluları, İslam nefretini bir oy aracı olarak kullanan siyasetçiler, nefret söylemini ifade özgürlüğü adı altında normalleştiren medya ve mevcut yapılarıyla günümüz sorunlarına çözüm getiremeyen uluslararası örgütlerdir. Komşumuz Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunluğuyla en büyük darbeyi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan değerlere vurmuştur. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır."

İnsan haklarının hiçe sayıldığı böylesi bir dönemde Türkiye'nin, gerek milyonlarca ihtiyaç sahibine sağladığı insani yardımlarla, gerekse birden fazla terör örgütüyle eş zamanlı yürüttüğü mücadelesiyle dünyada adaletin tecellisi için sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Küresel ölçekteki çabalarımızın yanında ülkemizde de insan haklarının en üst düzeyde korunması, Türkiye'de yaşayan herkesin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer bulan temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için mücadelemiz sürmektedir. 2019 yılı içinde yeni Yargı Reformu Stratejimiz açıklanmış, bu strateji çerçevesinde hazırlanan ilk yasama paketi kanunlaşmış, İnsan Hakları Eylem Planı'nın tamamlanması için çalışmalara hız verilmiştir. Ülkemiz, insan odaklı devlet geleneğinden aldığı ilhamla demokrasi ve temel özgürlükler alanındaki reform iradesini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir. Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü bir kez daha kutluyor, bu günün milletime ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."

Putin´in nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Borsa İstanbul rekor yeniledi

Borsa İstanbul rekor yeniledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Konya'da kerpiç evde göçük: 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da kerpiç evde göçük: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da dev operasyon: 95 gözaltı

Ankara'da dev operasyon: 95 gözaltı

TEI'den yeni motor müjdesi: Dev helikopterlerde kullanılacak

TEI'den yeni motor müjdesi: Dev helikopterlerde kullanılacak

Meteoroloji o ilimiz için ilk kez 'kırmızı' uyarıda bulundu

Meteoroloji o ilimiz için ilk kez 'kırmızı' uyarıda bulundu

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler

ABD'den 'Türk vişnesi' kararı: İflasın eşiğine geldiler
 

POPÜLER HABERLER

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

Tarlasında buldu: M.Ö. 200'lü yıllara ait... 30 milyon dolara satmak istediler!

Tarlasında buldu: M.Ö. 200'lü yıllara ait... 30 milyon dolara satmak istediler!

Gizemi çözülemiyor: Bu gölde ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor

Gizemi çözülemiyor: Bu gölde ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA