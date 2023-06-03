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Politika

Başkan Erdoğan'dan tören sonrası sosyal medyadan ilk mesaj: Gayret bizden tevfik Allah'tan

Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok sayıda devlet başkanının katılımıyla birlikte gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah' mesajını verdi.

3 Haziran 2023 Cumartesi 18:58 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan tören sonrası sosyal medyadan ilk mesaj: Gayret bizden tevfik Allah'tan
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Cumhurbaşkanı , yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde birçok devlet başkanının katılımıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan gerçekleştirilen törenin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN BİSMİLLAH"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah"

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