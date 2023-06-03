Başkan Erdoğan'dan tören sonrası sosyal medyadan ilk mesaj: Gayret bizden tevfik Allah'tan

Cumhurbaşkanı , yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde birçok devlet başkanının katılımıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan gerçekleştirilen törenin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASI İÇİN BİSMİLLAH"



Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah"