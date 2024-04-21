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  • Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti! Bakan Fidan: 20'den fazla anlaşma imzalanacak
Politika

Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti! Bakan Fidan: 20'den fazla anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Irak ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, 'Ziyaret Erbil ve Bağdat olmak üzere iki ayaklı olacak. Ziyarette 20'den fazla anlaşma imzalanacak' dedi.

21 Nisan 2024 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti! Bakan Fidan: 20'den fazla anlaşma imzalanacak
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Bakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Seyahat iki ayaklı olacak, Bağdat ve Erbil ayağı var. Bağdat'la sayın Cumhurbaşkanımız, hükümet başkanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelip bir çalışma toplantısı yemeği olacak. Kendisi Irak Cumhurbaşkanıyla da bir araya gelecek"

"Cumhurbaşkanımızın Irak'ı ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamamlandı"

"Irak'taki mevcut siyasal dengeleri çok fazla rahatsız etmeden terörle mücadelede nasıl büyük adımlar atılabilir, Bağdat yönetimiyle çok yoğun görüşmeler içerisindeyiz"

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