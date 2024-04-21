Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti! Bakan Fidan: 20'den fazla anlaşma imzalanacak

Bakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Seyahat iki ayaklı olacak, Bağdat ve Erbil ayağı var. Bağdat'la sayın Cumhurbaşkanımız, hükümet başkanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelip bir çalışma toplantısı yemeği olacak. Kendisi Irak Cumhurbaşkanıyla da bir araya gelecek"

"Cumhurbaşkanımızın Irak'ı ziyaretinde 20'den fazla anlaşmanın imzalanması için ön mutabakatlar tamamlandı"

"Irak'taki mevcut siyasal dengeleri çok fazla rahatsız etmeden terörle mücadelede nasıl büyük adımlar atılabilir, Bağdat yönetimiyle çok yoğun görüşmeler içerisindeyiz"