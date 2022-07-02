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Politika

Başkan Erdoğan'ın sözleri zirveye damga vurdu! Rum lider itiraf etti: KKTC'ye gel görüşelim

İspanya'nın başkenti Madrid'te toplanan NATO Liderler Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'a verdiği cevap damga vurdu. Zirvede Başkan Erdoğan ile iki kez görüşme fırsatı bulan Anastasiadis'ın Paris'te görüşme teklifine Başkan Erdoğan'ın cevabı “KKTC'ye gel orada görüşürüz.” şeklinde oldu.

2 Temmuz 2022 Cumartesi 22:30 - Güncelleme:
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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne, ana konunun Rusya-Ukrayna savaşı olması nedeniyle Avrupa Birliği (AB) grubu içinde katılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için girdiği çaba gündem oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Anastasiadis Ada'ya döndüğünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin 'Erdoğan ile ne görüştünüz?' sorusuna yanıt veren Rum lider, Başkan Erdoğan'la iki kez yan yana geldiğini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CEVAP: KKTC'YE GEL GÖRÜŞELİM

Birinci görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elinden tutarak, yan yana getirdiğini ve ayak üstü konuştuğunu söyleyen Rum lider, ikinci görüşmenin ise yemekte olduğunu ifade etti.

Macron'un, "Paris'te ortak görüşme talebine" ilişkin Anastasiadis, Erdoğan'ın "KKTC'ye gel öyle görüşürüz" cevabı verdiğini vurguladı.

BİR DAKİKA BİLE BAŞKAN ERDOĞAN'IN PEŞİNDEN AYRILMAMIŞ!

Gelişmelere ilişkin detayları, A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz anlattı. Rum liderin zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın peşini bırakmadığını ve takip ettiğini aktaran Rıza Açıkgöz, "Başkan Erdoğan'la yan yana gelme girişimlerinde de bulundu.

Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini sosyal medya hesabından yayınladı. 'Erdoğan ile yan yana geldim, işte bakın' diyerek ilan etti. Ada'ya döndüğünde gazetecilerin, 'Erdoğan ile ne görüştünüz?' sorusuna yanıt veren Rum lider, 'İki kez yan yana geldik' dedi." ifadelerini kullandı.

  • başkan Erdoğan
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