Başkan Erdoğan'ın ''Ya yanımızdasınız ya da karşımızda'' mesajı dünyada ses getirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.



Terörle mücadelede yeni yapılacak harekatlarla sadece şehitlerin dökülen kanlarının, yitirilen canların hesabını misliyle sormakla kalmayacaklarını, geleceği de güvence altına alacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz konusu terörle mücadele, ülkemizin bekası, huzuru ve güvenliği olduğunda herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda. Bu işin ortası, idareimaslahatçılığı, gri alanı, görmezden gelinecek veya sağıra yatılacak tarafı yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadeleye ilişkin sözleri dünya basınında geniş yankı buldu.

ABC News, AP, CNN başta olmak üzere uluslararası medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara harekatına yönelik açıklamalarını manşete taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimse, bizden farklı bahanelerle bölücü alçakların semirtilmesine seyirci kalmamızı bekleyemez. İnşallah önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna, hangi hesaplar içinde olduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız" sözüne atıfta bulunan bazı yabancı medya kuruluşları, "Türkiye Suriye operasyonunu önümüzdeki aylarda gerçekleştirebilir" başlığını kullandı.

"Emperyalistlerin, Irak ve Suriye'de bir 'teröristan' kurma planları masada oldukça hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu bölgede yaklaşık 40 yıldır milletimizin canını yakan terör eylemlerinin kaynağı durumundaki Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgedeki harekatlarımız sürecektir" sözü öne çıkarıldı.



Haberde Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ve Suriye'de terörle mücadeleye yönelik kararlılığına vurgu yapıldı.