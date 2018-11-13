‘Başkan’lara geri dönüş garantisi 

Meclis Başkanlığına sunulan tek maddelik yasa teklifiyle, milletvekilliği ve belediye başkan adaylığı için görevlerinden ayrılan oda, borsa ve birlik başkanlarının, seçilememeleri durumunda bir ay içinde görevlerine dönmelerine imkan tanınıyor. Buna göre milletvekili veya belediye başkan adayı olan oda başkanının yerine, en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak başkanlık edecek.