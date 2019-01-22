'Bataklığa dönüşecek bölgeye asla izin vermeyiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “TOBB 10. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şûrası”nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Afrin şehitlerimize, Zeytin Dalı şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum dedi ve Kim olursa olsun, en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini söyledi.

TURMP İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları; “Sayın Trump ile önceki gün akşam yaptığımız görüşmede ABD ile ticaret hacmimizi 75 milyar dolara yükseltmek konusunu yeniden masaya yatırdık. Trump, ben konuyu açmadan “Tersanecilikte ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorum, demir-çelikte arkadaşlarımız çalışsınlar” dedi. Biz Cudi’de Gabar’da teröristlerle mücadele etmiyoruz. O bizim için ikinci plan. Birinci plan, sınır ötesinde terörle ve teröristlerle mücadele ediyoruz. Bu vesileyle Afrin şehitlerimize, Zeytin Dalı şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tabi bu mücadele kolay bir mücadele değil, bundan sonra da kolay olmayacak. Mücadeleyi sürdüreceğiz. Kim olursa olsun, en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler.”

RUSYA’YA ZİYARET VAR

“Münbiç’in güvenliğini alacak ve orayı da sahiplerine teslim edeceğiz. İşte sayın Trump ile de görüştüğümüz gibi; 20 mil sınırlarımızın ötesinde, yaklaşık 30-32 kilometre. İnşallah Rusya seyahatimiz var. Sayın Putin ile bölgedeki gelişmeleri ele alacağız. Terörden arındırılmış bu bölgelerde Suriye halkının, oralardaki kardeşlerimizin huzurunu sağlama ahdimiz var. İdlib’de biz olmasaydık yüz binlerce insanın ölüm haberlerini alacaktık. Ama orada attığımız adımlar bir sulh zeminini sağladık.”

CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI ARTIK

“Cin şişeden çıktı... Türkiye kat ettiği mesafe sayesinde gerçek gücünün farkına vardı. Her kim ki bu ülkeyi yarım asır öncesine dönüştürmeyi hedeflerse karşısında önce milletimizi bulur. Bundan bir yıl önce, birilerinin neler söylediğini, işi hangi tehditlere vardırdığını hatırlıyorsunuz değil mi? Meğer bizi bir süre daha Afrin’den uzak tutup yapılan hazırlıkların tamamlanmasını istiyorlarmış... Daha önce Fırat Kalkanı’nda da aynı durumu yaşadık. İşte Almanya seyahatinde ana muhalefetin başındaki zat, AP’de YPG terör örgütünün paçavrasıyla gövde gösterisi yapan kadını Almanya’da yanına alıyor, poz veriyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu; bunlar bu. Bu ne haldir? Bu ne durumdur? Şimdi aynı gerçekle Münbiç’te ve Fırat’ın doğusunda karşı karşıyayız. Bizi ısrarla bu bölgelerden uzak tutmak isteyenler terör örgütlerini iyice palazlandırmak, iyice güçlendirmek iyice bilemek peşindeler.”

İŞTE BİZ SINIRDAYIZ

“İlanihaye bekleyecek, hazırlıkların neticelenmesini seyredeceğiz. İşte sınırlardayız, bütün gücümüzle oralardayız. En yakından gelişmeleri takip ediyoruz, şayet bize verilen sözler tutulur süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık, gereken adımları atmaya başlayacağız. Güvenli bölge teklifimiz terör örgütlerini Türkiye’nin kontrolünde bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacı taşıyor. Biz Türkiye’ye karşı bir güvenli bölgeden değil, teröristlere karşı güvenli bölgeden bahsediyoruz.”

ÇOK BEDELLER ÖDEDİK

“Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz. Sayın Trump’a siz bize lojistik destek verin, biz temizleriz dedim. Açıkça belirtmek mecburiyetindeyim ki, Türkiye kendisine verilen sözlerin tutulması sebebiyle çok sıkıntılar yaşamış, bedeller ödemiştir.”