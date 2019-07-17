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Batı FETÖ’ye kucak açtı

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Kılıç, Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Erciyes ve Emekli Orgeneral Saygun, Batı’nın FETÖ’ye kol kanat germesini eleştirdi. Almanya’nın kaçak FETÖ’cüler için güvenli bir liman haline geldiğini belirten Başkonsolosu Erciyes “hiçbir şekilde müttefiklikle bağdaşmaz” dedi. 

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ABD’de Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı’nca (THO) organize edilen ‘15 Temmuz Darbe Girişiminin 3. Yıl Dönümünde Türk-Amerikan İlişkileri’ başlıklı panele emekli Orgeneral Saygun ve eski Kongre üyesi Ed Whitfield konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü FETÖ’nün ABD’deki okullarıyla ilgili ‘Killing Ed’ adlı belgeseli hazırlayan Mark Hall yaptı.  Panelde konuşma yapan Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da Türk halkının 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını asla unutmayacağını söyledi. Büyükelçi Kılıç, NATO müttefiki olarak ABD’nin özellikle elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konusundaki isteksiz tutumunu eleştirerek “Türkiye’nin, elebaşının halen Pensilvanya’da rahat bir şekilde oturuyor olmasını kabul etmesi mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.  

KİM NEDEN KORUYOR 

Emekli Orgeneral Ergin Saygun da FETÖ’nün özellikle Balyoz Davası ve benzeri davalarla kendisini ve kendisi gibi isimleri nasıl hedef aldığını anlattı. 1999’da ABD’ye gelen Gülen’in 20 yıldır bu ülkede yasal şekilde kimlerin korumasıyla yaşadığını merak ettiğini kaydeden Saygun “Kimler, neden Gülen’i bu ülkede koruyorlar? Bunu bilmeye hakkımız var” dedi. ABD’de Gülen’in ‘ılımlı bir din’ adamı olarak resmedilmesine dayanamadığını ifade eden Saygun “O (Gülen) asla bir din adamı değildir, Amerika’da böyle değerlendirilmesi tamamen yanlıştır, onun yandaşları da asla merhameti olmayan kişilerdir.” şeklinde konuştu.  

YENİ TALEPLER GELİR 

Türkiye’nin F-35’leri alması durumunda bölgesel denklemlerin etkileneceğini ve İsrail’in hava üstünlüğünü kaybedeceğini savunan Saygun “Eğer biz S-400 meselesinde geri adım atsak yeni bir talep gelecek, sonra İran gündeme gelecek, Kıbrıs gündeme gelecek, vesaire. Problem, F-35’leri Türkiye’ye vermemektir. Bunu istemiyorlar. Asıl mesele, İsrail’in ve bölgedeki enerji kaynaklarının güvenliği meselesidir” görüşünü paylaştı.       

TÜRKİYE BELGE SUNDU 

Eski Kongre üyesi Ed Whitfield, Gülen’in iadesi konusunda bugüne kadar Türkiye’nin birçok belgeyi sunduğunu kaydederek sürecin çok yavaş ilerlediğini söyledi. Oturum başkanı Mark Hall da FETÖ’nün özellikle ABD’deki sözleşmeli okullarından kazandığı parayla siyasi etki satın alabilmek için tüm yolları denediğini vurguladı. 

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