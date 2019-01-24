Batı’nın Suudi Arabistan’a “Kaşıkçı” tepkisi kısa sürdü

Reuters’ta yayımlanan Dmitry Zhdannikov imzalı yazıda, Kaşıkçı cinayeti sebebiyle Batılı yatırımcılar tarafından Suudi Arabistan’a gösterilen tepkinin Davos’ta sona erdiği ve Suudi üst düzey yöneticilerin çok sayıda uluslararası toplantı düzenlemeyi başardığı belirtildi.

Suudi Arabistan’ın Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na, şimdiye kadarki en güçlü delegasyonlarından birini gönderdiği belirtilen yazıda, Suudilerin “Suudi Arabistan İçin Sonraki Adımlar” konulu panel için üst düzey Batılı iş adamlarının katılımını sağlamayı başardığı aktarıldı.

Fransız petrol devi Total'in CEO'su Patrick Pouyanne ve Morgan Stanley CEO'su James Gorman panel sırasında Suudi maliye ve ekonomi bakanlarının yanında yerini aldı.

İsviçre: Suudi Arabistan ile yeniden normalleşiyoruz

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ueli Maurer ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin yoluna devam ettiğini ve önemli bir küresel yatırımcı olan, zengin ve dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Riyad ile güçlü ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

Maurer İsviçre haber ajansı SDA’ya yaptığı açıklamada, “(Suudi Arabistan’la) finansal diyaloğu sürdürmeyi ve ilişkileri yeniden normalleştirmeyi kabul ettik.” şeklinde konuştu.

Reuters’a konuşan Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhammed bin Mezid et-Tuveyciri ise Davos'ta Suudi heyetlerin Batılı yatırımcıların katıldığı düzinelerce toplantı yaptığını söyledi.

Kaşıkçı davasının zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Tuveyciri, Davos’tan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a götüreceği mesajın ise “yatırımcıların geri bildirimlerini dinleyin” olacağını ifade etti.

2 Ekim 2018 tarihinde gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın en yakınında bulunan isimlerin de dâhil olduğu ölüm timi tarafından vahşice katledilmesi sonrası Batılı devletler ve şirketler büyük tepki göstermişti.

Ekim ayında Prens Muhammed’in ev sahipliğinde düzenlenen “Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı”nı çok sayıda uluslararası şirket ve iş adamı boykot ederken, kadınlara araba kullanma izni gibi yaptığı reformlarla Prens Muhammed’in Batı’da artan olumlu imajı büyük zarar görmüştü.

Bütün bu gelişmelerin ışığında Suudi Arabistan’ın Davos’taki konumu hakkında şüpheler olsa da Davos'taki işaretler Suudi Arabistan’ın hasar kontrolünün işe yaradığını gösteriyor.