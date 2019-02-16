'Bay Kemal ve HDP rahatsız oluyor'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Bursa Gökdere Meydanı’nda düzenlenen mitingde coşkulu kalabalığa seslendi.

Konuşmasına, “Osmanlı’yı beylikten devlete taşıyan Bursa” sözleriyle başlayan Erdoğan, “Kuruluş ve kurtuluş şehri, yüreğin ve emeğin şehri Bursa’nın 31 Mart’ta tercihini bir kez daha gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden yana kullanacağına inanıyorum” dedi.

CHP BOL BOL YALAN SÖYLER

Mitingde muhteşem bir katılım ve coşku olduğ nu söyleyen ve vatandaşlara, “Cumhur İttifakı’nı destekliyor muyuz?” diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, “Maşallah, işte benim gönlümdeki Bursa budur. Ben bu Bursa’ya aşığım, tanıdım tanıyalı sevdim, aşık oldum” diye konuştu. Bursa’ya 16 yılda 50 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi: “CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler ama iyi ki yalan söylüyorlar biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir tane 1,5 milyon geldi, bir tane 1 milyon geldi.

ISIRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK

Şimdi parayı teslim aldıktan sonra gerçi Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve Kızılay Meydanı’nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle bunu Mehmetçik Vakfı’na vermek suretiyle... Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatıyla domates, patates, patlıcan, sivri biber bunların fiyatını karıştırıyorlar.

Biz bunları niye anlatıyoruz Hanımefendi? Anlatmamızın sebebi, anlıyorsunuz değil mi Hanımefendi derken, diyoruz ki bak bunlar oluyor ama öbür tarafta biz Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank buralarda kullandığımız bombalar, F16’larda kullandığımız bombalar... Bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu için, huzuru için. Beyefendiler rahatsız oluyor, teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız, işte bir tane terör örgütünün mensuplarından milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız, soracağız. Öyle yok, öyle 25 kuruşa simit yok, bunların bedelini ödeyecekler.”

SANDIKTA OSMANLI TOKADI ATIN

“Birileri ellerini ovuşturarak, belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının bizim aleyhimize sonuçlanması için gayret sarf ediyor” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: “Şimdi CHP, yanında Kandil’in tayin ettiği, desteklediği HDP var. Benim vatansever, milliyetperver kardeşlerim acaba bu CHP ile el ele, kol kola olan bu Kandil’in desteklediği, bölücü terör örgütünün desteklediği HDP’ye oyunu nasıl verir? İYİ Parti, bir taraftan ‘milliyetçiyim’ diyor, diğer taraftan da bu hanımefendi bu CHP ile, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP ile acaba nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor. Öbür taraftan Saadet Partisinin bunlarla el ele, kol kola, omuz omuza yürümesini siz anlayabiliyor musunuz? Ben, bütün bu partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Eğer bu vatanı, milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP’ye de diğerlerine de 31 Mart’ta tam bir Osmanlı tokatını sandıkta atın. Bunlar Gezi Olayları’nda sokakları karıştırarak aynı hesabı yapmışlardı ama tokadı yediler mi? Yediler. Bunlar FETÖ’nün, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle, hükümeti düşürmeye çalışırken de aynı beklenti içindeydiler. Bunlar PKK’nın çukur eylemleriyle birlik ve beraberliğimize saldırırken de beraberdiler.”

Bir yandan 31 Mart seçimleri için hazırlanırken, diğer yandan ülkenin ve milletin beka meselesi olarak gördükleri konuları da yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Soçi’den tüm dünyaya mesajlar verdiklerini ifade ederek şöyle dedi:

BİR YALPALAMANIN BEDELİ AĞIR OLUR

“Ülke olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki yaptığımız her tercih geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, Ege’deki gelişmelerde ülkemizin haklarını, menfaatlerini sıkı bir şekilde korumadığımızda ileride karşımıza nasıl bir manzara çıkacağını çok iyi biliyoruz. Diplomaside olduğu gibi ekonomide de sağlam durmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Bütün bunların yolu ülkemizin siyasi istikrarından geçiyor. Onun için çok çalışacağız. İşte bunun için 31 Mart seçimleri önemlidir.”