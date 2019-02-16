'Bay Kemal ve HDP rahatsız oluyor'
Başkan Erdoğan, “Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar” dedi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Bursa Gökdere Meydanı’nda düzenlenen mitingde coşkulu kalabalığa seslendi.
Konuşmasına, “Osmanlı’yı beylikten devlete taşıyan Bursa” sözleriyle başlayan Erdoğan, “Kuruluş ve kurtuluş şehri, yüreğin ve emeğin şehri Bursa’nın 31 Mart’ta tercihini bir kez daha gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden yana kullanacağına inanıyorum” dedi.
CHP BOL BOL YALAN SÖYLER
Mitingde muhteşem bir katılım ve coşku olduğ nu söyleyen ve vatandaşlara, “Cumhur İttifakı’nı destekliyor muyuz?” diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, “Maşallah, işte benim gönlümdeki Bursa budur. Ben bu Bursa’ya aşığım, tanıdım tanıyalı sevdim, aşık oldum” diye konuştu. Bursa’ya 16 yılda 50 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi: “CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler ama iyi ki yalan söylüyorlar biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir tane 1,5 milyon geldi, bir tane 1 milyon geldi.
ISIRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK
Şimdi parayı teslim aldıktan sonra gerçi Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve Kızılay Meydanı’nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle bunu Mehmetçik Vakfı’na vermek suretiyle... Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatıyla domates, patates, patlıcan, sivri biber bunların fiyatını karıştırıyorlar.
Biz bunları niye anlatıyoruz Hanımefendi? Anlatmamızın sebebi, anlıyorsunuz değil mi Hanımefendi derken, diyoruz ki bak bunlar oluyor ama öbür tarafta biz Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank buralarda kullandığımız bombalar, F16’larda kullandığımız bombalar... Bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu için, huzuru için. Beyefendiler rahatsız oluyor, teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız, işte bir tane terör örgütünün mensuplarından milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız, soracağız. Öyle yok, öyle 25 kuruşa simit yok, bunların bedelini ödeyecekler.”
SANDIKTA OSMANLI TOKADI ATIN
“Birileri ellerini ovuşturarak, belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının bizim aleyhimize sonuçlanması için gayret sarf ediyor” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: “Şimdi CHP, yanında Kandil’in tayin ettiği, desteklediği HDP var. Benim vatansever, milliyetperver kardeşlerim acaba bu CHP ile el ele, kol kola olan bu Kandil’in desteklediği, bölücü terör örgütünün desteklediği HDP’ye oyunu nasıl verir? İYİ Parti, bir taraftan ‘milliyetçiyim’ diyor, diğer taraftan da bu hanımefendi bu CHP ile, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP ile acaba nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor. Öbür taraftan Saadet Partisinin bunlarla el ele, kol kola, omuz omuza yürümesini siz anlayabiliyor musunuz? Ben, bütün bu partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Eğer bu vatanı, milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP’ye de diğerlerine de 31 Mart’ta tam bir Osmanlı tokatını sandıkta atın. Bunlar Gezi Olayları’nda sokakları karıştırarak aynı hesabı yapmışlardı ama tokadı yediler mi? Yediler. Bunlar FETÖ’nün, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle, hükümeti düşürmeye çalışırken de aynı beklenti içindeydiler. Bunlar PKK’nın çukur eylemleriyle birlik ve beraberliğimize saldırırken de beraberdiler.”
Bir yandan 31 Mart seçimleri için hazırlanırken, diğer yandan ülkenin ve milletin beka meselesi olarak gördükleri konuları da yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Soçi’den tüm dünyaya mesajlar verdiklerini ifade ederek şöyle dedi:
BİR YALPALAMANIN BEDELİ AĞIR OLUR
“Ülke olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki yaptığımız her tercih geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, Ege’deki gelişmelerde ülkemizin haklarını, menfaatlerini sıkı bir şekilde korumadığımızda ileride karşımıza nasıl bir manzara çıkacağını çok iyi biliyoruz. Diplomaside olduğu gibi ekonomide de sağlam durmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Bütün bunların yolu ülkemizin siyasi istikrarından geçiyor. Onun için çok çalışacağız. İşte bunun için 31 Mart seçimleri önemlidir.”
Ne kadar kaçak yapı varsa yıkacaksınız
Başkan Erdoğan, “Nevşehir’de Peribacaları’nın orada otel yapıyor. Şu hale bak. Sen ne denli böyle kalkıp da Peribacaları’nın oraya beton yığınlarını sokarsın? Sağolsun Kültür ve Turizm Bakanımı aradım, anında hemen müdahalesi yapıldı. Vali Bey ile de görüştüm ve ertesi gün yıkım başladı.
Dedim ki ‘buralarda ne kadar kaçak yapı varsa Peribacaları’nın olduğu bölgede, bunların hepsini yıkacaksınız’. Seçimden sonra da ben oradayım” diye konuştu.
Başkan Erdoğan, mitingin ardından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi.
Hiç kimseyi milletin ekmeğiyle oynatmayız
Başkan Erdoğan, tanzim satışlarla fiyatların yarı yarıya indiğini hatırlatarak daha da azalacağını söyledi.
Başkan Erdoğan, birilerinin dövizle, faizle saldırdıklarını aktararak, “Ne oldu, hiçbir şey olmadı. Şimdi de domates, patates, patlıcanla saldırıyorlar. Ne oldu? Biz de bir karar aldık. Dedik ki tanzim satışlarımızı kuruyoruz” dedi. Erdoğan, ekonomik operasyonlara dikkat çekti:
BAZILARI VAR YA...
“Çünkü derdimiz şu, kimse vatandaşımıza zulmedemez. Biz de ne yaparız, bunları en ucuz fiyatla, en uygun fiyatla vatandaşımıza getiririz. Marketler, zincir marketler rahatsız oluyorlar, kusura bakmayın. Sen kalkar da bir yıl önceden tarlada bu ürünü satın alıp, ondan sonra da birebir, bire iki bire üç fiyatla benim vatandaşıma satarsan karşında bizi bulursun. Çıkmış birileri ne diyor? Bazıları var ya profesör filan; ‘bu serbest piyasaya ters’ diyor. O serbest piyasa dediğin senin haftalık 10-15 günlük ürünlerle alakalı değil, o kalıcı ürünlerle ilgilidir. Sen buzdolabında, çamaşır makinesinde bunlarda böyle bir zorlama yaparsan ha doğrudur, o zaman haklısın. Ama bir haftalık, 15 günlük bir üründe sen kalkıp böyle bir zulme gidersen üç kat fiyat çekersen karşında bizi bulursun. Çünkü biz vatandaşımıza depolarda çürütülen patatesleri değil, sarımsakları değil, soğan, patlıcan bunları değil, işte halini görüyorsunuz. Şimdi biz bu kararı aldık ve bir anda fiyatlar ne oldu yarıya indi, daha da inecek. Bizler, üretici ile tüketici arasındaki bu bağı kuracağız.” Erdoğan, Bursa’da bugün üç yerde tanzim satış noktasının faaliyete geçeceğini vurgulayarak, yakında bunun 10 noktaya ulaşacağını, bakliyat ve temizlik ürünleri gibi fiyatlarda fahiş artışların yaşandığı diğer kalemler için de aynı uygulamaya geçeceklerini belirtti.
KONTROL ALTINA ALDIK
Erdoğan, “Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. Bu tür oyunların amacı sebze- meyve değil, doğrudan Türkiye ekonomisidir, Türkiye’dir. Halbuki ekonomideki dalgalanmanın olumsuz etkilerini büyük ölçüde kontrol altına aldık” dedi.
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