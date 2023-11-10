Bay Kemal yancılarında 'Özel' paniği! Görevden alınan iki isim belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan seçildi. Genel başkan seçilen Özel, eski genel başkandan kalma kadroları farklı bahanelerle görevden almaya başladı. Muhalif belediye başkanlarını aday gösterilmeme paniği sardı. Özel'in birçok ismin üstünü çizdiği iddia edildi.

'ÖZEL' KOLTUĞU KAPTI

Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi.

ÖZEL'E "MUHALİF" ATAK



Genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mehmet Tüm, Koza Yardımcı, Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal PM'ye giren 8 kişilik "Denge ve Denetleme" grubunu oluşturdu.

Bağımsız aday Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Özel'in listesini delen üyelerin sayısı 9'a çıktı. Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu tarafından oluşturan "Denge ve Denetleme Listesi"nin, yeni PM'de muhalif kanadı temsil etmesi bekleniyor.

DEĞİŞİMCİLER İKİ FARKLI CEPHEYE Mİ AYRILDI?



"Değişimci" grubun içinde ilerleyen süreçte "Özelciler" ve "İmamoğlucular" şeklinde iki oluşumun farklı görüşleri savunabileceği kulislerde konuşuluyor.

O İSİMLERİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte muhalif belediye başkanlarını aday gösterilmeme paniği sardı. CHP Genel Başkanı Özel'in aralarında Bülent Kerimoğlu, Battal İlgezdi ve Ali Kılıç'ın da olduğu isimlerin üstünü çizeceği iddia edildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İLK KURBANLARI KILIÇDAROĞLU'NUN YANCILARI OLDU



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk kurbanları sunucu Barış Bozkurt ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü protokol danışmanı Koray Aslan oldu.

Sunucu Barış Bozkurt

ANONS ETMEYEN 'ÖZEL' KIYIM



Özel'in iki ismi de kurultayda kendisini anons etmedikleri için görevden aldığı bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü protokol danışmanı Koray Aslan

CHP Kurultayında Özgür Özel'in salona girişi anons edilmemişti.