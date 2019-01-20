'Bay Kemal’in işi gücü yalan iftira'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Samsun’daki aday tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989’daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini söyledi. Erdoğan, şu mesajları verdi:

“Daha önce uzun yıllar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan şu anda milletvekili olarak Meclis’te görevini sürdüren Yusuf Ziya Yılmaz kardeşimize teşekkür ediyorum. Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde? ‘Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar... Cennet yüzü görmesin, aramızı bozanlar’ Biz de aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin diyoruz. Demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz yolumuza şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız.”

19 MAYIS’IN 100. YILI

“Bu yıl Kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 100. Yılı… Gazi istiklal harbimizin meşalesini burada yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs’ı daha farklı bir heyecanla kutlayacağız. 19 Mayıs’tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. Bazılar için Samsun’da atılan ilk adım da Ankara’da faaliyete geçen Meclis de sadece slogandan ibaret. İşte bu anlayışla 2019’dan 2023’e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz.Ben millet kıraathanesi diyorum bu CHP zihniyeti kumarhane anlıyor. Niye? Hani dervişin zikri meselesi var ya bunların ki o misal… Samsun’u sanayisiyle ticaretiyle tarımıyla Samsun’u ekonomide bir lokomotif şehir haline getireceğiz. Samsun’a 28,5 katrilyonluk yatırım yaptık. Karadeniz’in önemli problemlerinden olan taşkınlar içinde tüm havzayı ele alarak çalışmalara devam ediyoruz. Samsunlu çiftçilerimize hani Bay Kemal diyor ki çiftçiler aç çiftçilerin ellerinden toprakları alındı ya eline diline dursun…”

PARA TOPLUYORLAR

“Samsunlu çiftçilerimize yaptığımız yardımı söyleyeyim ben size; toplamda yaptığımız ödeme 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik ama bundan haberi yok olmaz da çünkü bunun derdi yalan bunun derdi iftira… İşi gücü yalan.1,5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Ve şu anda devam eden mahkemeler var, onlardan da gelecek. Bunun tazminatları ödemek üzere bir tazminat komisyonu CHP’nin içinde kurdular. Para topluyorlar şimdi milletvekillerinden. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Şehit Başbakan Adnan Menderes’in demokraside ve ekonomide önünü açtığı ülkemizin 27 Mayıs darbesiyle istikrarsızlık bataklığına sürüklenmesi de böyle bir oyundur. Bay Kemal Avrupa’ya gidiyor Almanya’da YPG paçavrasıyla fotoğraf çektirenlerle yan yana o da poz veriyor.”