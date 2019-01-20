'Bay Kemal’in işi gücü yalan iftira'
Erdoğan, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi: Bay Kemal diyor ki çiftçiler aç çiftçilerin ellerinden toprakları alındı. Ya eline diline dursun. İşi gücü yalan.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Samsun’daki aday tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989’daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini söyledi. Erdoğan, şu mesajları verdi:
“Daha önce uzun yıllar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan şu anda milletvekili olarak Meclis’te görevini sürdüren Yusuf Ziya Yılmaz kardeşimize teşekkür ediyorum. Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde? ‘Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar... Cennet yüzü görmesin, aramızı bozanlar’ Biz de aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin diyoruz. Demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz yolumuza şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız.”
19 MAYIS’IN 100. YILI
“Bu yıl Kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 100. Yılı… Gazi istiklal harbimizin meşalesini burada yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs’ı daha farklı bir heyecanla kutlayacağız. 19 Mayıs’tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. Bazılar için Samsun’da atılan ilk adım da Ankara’da faaliyete geçen Meclis de sadece slogandan ibaret. İşte bu anlayışla 2019’dan 2023’e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz.Ben millet kıraathanesi diyorum bu CHP zihniyeti kumarhane anlıyor. Niye? Hani dervişin zikri meselesi var ya bunların ki o misal… Samsun’u sanayisiyle ticaretiyle tarımıyla Samsun’u ekonomide bir lokomotif şehir haline getireceğiz. Samsun’a 28,5 katrilyonluk yatırım yaptık. Karadeniz’in önemli problemlerinden olan taşkınlar içinde tüm havzayı ele alarak çalışmalara devam ediyoruz. Samsunlu çiftçilerimize hani Bay Kemal diyor ki çiftçiler aç çiftçilerin ellerinden toprakları alındı ya eline diline dursun…”
PARA TOPLUYORLAR
“Samsunlu çiftçilerimize yaptığımız yardımı söyleyeyim ben size; toplamda yaptığımız ödeme 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik ama bundan haberi yok olmaz da çünkü bunun derdi yalan bunun derdi iftira… İşi gücü yalan.1,5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Ve şu anda devam eden mahkemeler var, onlardan da gelecek. Bunun tazminatları ödemek üzere bir tazminat komisyonu CHP’nin içinde kurdular. Para topluyorlar şimdi milletvekillerinden. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Şehit Başbakan Adnan Menderes’in demokraside ve ekonomide önünü açtığı ülkemizin 27 Mayıs darbesiyle istikrarsızlık bataklığına sürüklenmesi de böyle bir oyundur. Bay Kemal Avrupa’ya gidiyor Almanya’da YPG paçavrasıyla fotoğraf çektirenlerle yan yana o da poz veriyor.”
MALAZGİRT’E GİDECEĞİZ
“Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz. Bunun için Mekke’nin Medine’nin medeniyetimizin sembolü diğer şehirlerin üzerine çok titriyoruz. İnşallah şimdi Ahlat’ta, orada gecelemek için Cumhurbaşkanlığı olarak orada bir makam yapıyoruz. Ve orada geceleyeceğiz dualarımızı yapacağız oradan çıkıp Malazgirt’e gideceğiz. Her alan da yapacağımız yatırımlarla şehrimizi misyonuna uygun bir konuma çıkarmalıyız. Samsun’u müzesiyle kültürüyle sanatıyla 100.yıla uygun projelerle donatacağız. Süratle her yerde millet bahçeleri kıraathaneleri yerine alacak.”
Türkiye’ye ve dünyaya mesajlarımızı vereceğiz
Başkan Erdoğan, toplantı öncesinde dışarıda bekleyen vatandaşlara seslendi. Erdoğan şunları söyledi: “Bu heyecanınız için sizlere şahsın partim ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Samsun 31 Mart’ta yeni bir destan yazacak. Fazla bir zaman kalmadı 31 Mart’a kadar kapı kapı dolaşıp herkese ulaşacağız. Ve inşallah 31 Mart akşamı sizlerle bir demokrasi mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Bizi bölemeyecekler bizi birbirimizden ayıramayacaklar çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Onun için de sizlerden özellikle gayret istiyorum.
Siyaset birliğin beraberliğin ve dayanışmanın iyi yönetildiği bir zirve işidir. Bu seçimlerin sloganı gönül belediyeciliği bunu da bizden iyi yapan yok. Şimdi salonda yapacağımız konuşma ve tanıtma ile Türkiye’ye ve dünyaya mesajlarımızı vereceğiz.”
İŞTE SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Büyükşehir: Mustafa Demir
19 Mayıs: Osman Topaloğlu
Atakum: Zihni Şahin
Ayvacık: Halil Kalaycı
Bafra: Hamit Kılıç
Canik: İbrahim Sandıkçı
Çarşamba: Halit Doğan
Havza: Sabahattin Özdemir
İlkadım: Erdoğan Tok
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu
Ladik: Nurhan Yapıcı Özel
Salıpazarı: Halil Akgül
Tekkeköy: Hasan Togar
Terme: Ali Kılıç
Vezirköprü: İ. Sadık Edis
Yakakent: Hüseyin Kıyma
CUMHUR İTTİFAKI
Alaçam: İlyas Acar
Asarcık: Şerif Kılağuz
Gazinin söz yüzüğünü taktı
15Temmuz’un sembol isimlerinden Ahmet Onay, hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda yaralandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan o gece yaralanan genç Ahmet Onay’ı alnından öptü. Gazi Onay geçtiğimiz günlerde sözlendi ve söz yüzüklerini Başkan Erdoğan takdı.
Doktor için telefonda kız istedi
Başkan Erdoğan, Samsun’da doktor olarak görev yapan İbrahim Hakkı Karakuş için telefonda kız istedi. Erdoğan, Karakuş’un evlenmek istediği meslektaşı Seçil Usul’un babasıyla görüştü, olumlu cevap aldı. “İki gencimizi sevindirdin Hayırlı işte acele etmek lazım” dedi.
FAZIL SAY'I KÜLLİYE'YE DAVET ETMESİNİ ANLAMLI BULDUM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan ile ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın Fazıl Say’ın konserini izlemesinden memnuniyet duyduğunu söyledi: Sayın Cumhurbaşkanının Fazıl Say’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Tuluyhan Uğurlu’yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet edip Büyük Türkiye Senfonisi’ni dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.