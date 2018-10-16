Bayraktar'dan Nusret hatırası

Bayraktar’da milli ve yerli ürünler de görücüye çıktı

Nusret Tatbikatı kapsamında TCG Bayraktar’daki basın brifinginin ardından savunma sanayi firmaları ürettikleri ürünler Türkiye’nin ilk milli gemisinde sergilendi. Tanıtım yapan firmalar arasında yer alan ASELSAN, Mayın Tespit Sonar Sistemi’ni (MATESS) tanıttı. ASELSAN Torpido ve Su Altı Sistemleri Program Direktörü Mehmet Karaduman, ASELSAN’ın 10 yıldan fazladır geliştirdiği su altı akustik sistemlerle ilgili ürünleri tanıtmayı amaçladıklarını, bu kapsamda MATESS’i görücüye çıkardıklarını anlattı. Karaduman, şunları belirtti:

MATESS TESTTE

“Öz kaynaklarımızla geliştirmiş olduğumuz mayın tespit sonarımızı gemilere entegre edebilir miyiz düşüncesiyle Deniz Kuvvetleriyle anlaşmalı olarak bir çalışma yürüttük. MATESS sistemini TCG Edincik mayın avlama gemisine entegre ettik. Testlerini tamamlamak üzereyiz inşallah yıl sonunda da envantere girmiş olacak ve kullanılacak.”