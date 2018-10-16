Bayraktar'dan Nusret hatırası
Türkiye’nin evsahipliğinde NATO ve Türkiye’den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı yüzer ve uçar birliklerin görev aldığı ‘Nusret-2018 Davet Tatbikatı’na çeşitli ülkelerden katılan 52 gözlemci ‘TCG Bayraktar’ gemisinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
25 Ekim’e kadar sürecek tatbikatta NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, Almanya ve Fransa’dan birer komuta kontrol gemisi, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan’dan birer mayın avlama gemisi, Romanya’dan bir hidrografi gemisi ile Yunanistan ve Romanya’dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) timleri, Azerbaycan, Bahreyn, Gürcistan, Katar, Kore Cumhuriyeti, Pakistan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan ve Romanya’dan toplan 52 gözlemci yer alıyor.
Bayraktar’da milli ve yerli ürünler de görücüye çıktı
Nusret Tatbikatı kapsamında TCG Bayraktar’daki basın brifinginin ardından savunma sanayi firmaları ürettikleri ürünler Türkiye’nin ilk milli gemisinde sergilendi. Tanıtım yapan firmalar arasında yer alan ASELSAN, Mayın Tespit Sonar Sistemi’ni (MATESS) tanıttı. ASELSAN Torpido ve Su Altı Sistemleri Program Direktörü Mehmet Karaduman, ASELSAN’ın 10 yıldan fazladır geliştirdiği su altı akustik sistemlerle ilgili ürünleri tanıtmayı amaçladıklarını, bu kapsamda MATESS’i görücüye çıkardıklarını anlattı. Karaduman, şunları belirtti:
MATESS TESTTE
“Öz kaynaklarımızla geliştirmiş olduğumuz mayın tespit sonarımızı gemilere entegre edebilir miyiz düşüncesiyle Deniz Kuvvetleriyle anlaşmalı olarak bir çalışma yürüttük. MATESS sistemini TCG Edincik mayın avlama gemisine entegre ettik. Testlerini tamamlamak üzereyiz inşallah yıl sonunda da envantere girmiş olacak ve kullanılacak.”
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