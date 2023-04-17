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Politika

BBP Genel Başkanı Destici: Asıl orada olmayan kendileri!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, '(Deprem bölgesi) Bakmayın siz birilerinin 'Bir şey yapılmıyor. Devlet gerektiği gibi orada yok' demelerine sadece siyaset yapıyorlar. Asıl orada olmayan kendileri.' dedi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 19:14 - Güncelleme:
BBP Genel Başkanı Destici: Asıl orada olmayan kendileri!
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Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde konuşan Destici, yüzyılın felaketinin yaşandığını, her geçen günün bir önceki günden daha iyiye gittiğini belirtti.

Kurumların, bakanların, milletvekillerinin ve sivil toplum örgütlerinin el ele vererek, bir dayanışmayla yaraları sarmaya çalıştığını dile getiren Destici, "Bakmayın siz birilerinin 'Bir şey yapılmıyor. Devlet gerektiği gibi orada yok' demelerine sadece siyaset yapıyorlar. Asıl orada olmayan kendileri. Sadece birkaç gün baştan gittiler fotoğraf çektirdiler. Ama şimdi sahaya gittiğimizde kimi görüyoruz? Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'mızı, bakanlarımızı, devletimizin, kurumlarını ve siz kıymetli milletimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye çok sağlam bir bankacılık sistemine kavuştu"

Fikirtepe'deki törene, İstanbul Finans Merkezinin açılışından geldiklerini belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhteşem bir kompleks olmuş. Ben bir kere daha emeği geçenlere başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Elbette ki bir yandan savunma sanayimiz güçlenirken, öbür taraftan da elbette ekonomimiz de güçlenmek zorunda. Bakın ülkemiz 1994 yılında SHP, CHP iktidarı döneminde bir ekonomik kriz yaşadı. Finanstan kaynaklanan bir krizdir. Bir gecede gecelik faizler 7 bin liraya çıktı. Döviz bir anda 3 katına çıktı. Aynı şey 2001 yılında oldu. Ama bakın 2020 yılında pandemiyi yaşadık. Ve daha sonra Rusya-Ukrayna Savaşı oldu, bir finans süreci Türkiye yaşamadı. Çünkü neden? Türkiye çok sağlam bir bankacılık sistemine kavuştu."

Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek "Cumhur İttifakı" dediklerini ifade eden Destici, sonuna kadar da demeye devam edeceklerini aktardı.

- "Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı seçildiğinde İstanbul'u biliyorduk, bugün de biliyoruz"

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kentsel dönüşüm istemediğini, depremden sonra ise "Niye kentsel dönüşüm olmuyor?" diye soran Destici, "Her konuda oldukları gibi bu konuda da büyük bir tutarsızlık içinde oldukları bu noktada da çok açık olarak görüldü. Onun için milletimiz kimin yaptığını, kimin yapacağını biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanı seçildiğinde de biz İstanbul'u biliyorduk, bugün de İstanbul'u biliyoruz."

Hizmetleri için şahsı ve camiası adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Destici, 14 Mayıs'taki seçimlerde, birinci turda Cumhurbaşkanını seçtirmenin hepsinin vazifesi ve boynunun borcu olduğunu söyledi.

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  • BBP Genel Başkanı Destici
  • Mustafa Destici

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