BBP Genel Başkanı Destici'den kurultay ve yerel seçim açıklaması

Destici, partisinin bir otelde düzenlenen Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Destici, Türkiye'nin yeni yüzyılına Cumhur İttifakı'nın galibiyeti ve etrafında birleştiği ilkelerin istikametinde girildiğini söyledi.

Destici, ülke ve millete hizmet etmeyi hedefleyen bir siyasi hareket olarak kendilerini, durum, plan, strateji ve çalışmalarını gözden geçireceklerini belirterek, milletin tercihlerini değil kendi noksanlıklarını sorgulayacaklarını anlattı.

"DAHA İYİ BİR NETİCEYİ CAMİAMIZIN HAK ETTİĞİNE İNANIYORUM"

BBP olarak kendi amblem ve adaylarıyla katıldıkları son seçime göre oy oranlarını yüzde 100'ün üzerinde artırsalar da bu seçimlerde hedefledikleri oyu alamadıklarını bildiren Destici, şöyle devam etti:

"Daha iyi bir netice alabileceğimizi ve daha iyi bir neticeyi de camiamızın ve hareketimizin hak ettiğine inanıyorum. Toplantımızın basına kapalı bölümüne girmeden, daha kararlı ve güçlü şekilde yolumuza devam edeceğimizi, hiç vakit kaybetmeden mümkün olan en iyi neticeyi alabilmek için olağan büyük kurultay sürecimizi başlatacağımızı ve önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerin hazırlıklarına da şimdiden başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Nasıl bu seçimlere tüm seçim bölgelerinde kendi ad ve adaylarımızla amblemimizle katılmışsak yerel seçimlerde de hedefimizin bu olduğunu ilan ediyorum. Yolumuza nasıl ve hangi şartlarda devam edeceğimize ise bugün burada ilk toplantısını yapacağımız istişarelerle dava arkadaşlarımızla sizlerle birlikte karar vereceğiz."

Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını anımsatarak, "Ama herkesin her şeyine 'kabul' ya da 'evet' demedik, yine demeyeceğiz. Doğruların, terörle mücadelenin, savunma sanayisinde atılan adımların, dış politikadaki onurlu duruşun, Türk devletleriyle yapılan işbirliklerinin, mazlum coğrafyalarda yapılan yardımların, milletin refahı, güvenliği ve huzuru için atılan adımların yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Lakin ehliyetsiz, liyakatsiz atamaların, savurganlığın, yolsuzlukların, her türlü adaletsizliğin, her türlü kötülüklerin de karşısındayız ve karşısında olmaya, doğruları göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"SAPKIN HAYAT TARZININ, TOPLUMUN ÖNÜNE İDEAL GİBİ KONULMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Bir film gösterimi üzerinden yapılan LGBT propagandasıyla yeni bir provokasyona teşebbüs edildiğini aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Sapıklığı, sapkın bir hayat tarzını, cinsiyetsizliği, aile kurumunu yok etmeyi normalleştirmek bir yana toplumun önüne bir ideal gibi konulmasının hoş görülmesini, desteklenmesini asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz ve bu topraklarda onlara yaşam hakkı tanımayacağız. Çünkü virüs gibidir. Bir toplumun içine girerse o toplumu çürütür, aileyi yok eder. Dolayısıyla toplumu ve bizi biz yapan inançlarımızı, değerlerimizi yok eder. Onun için bunlara asla izin veremeyiz. Bunları asla bireysel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendiremeyiz."

Destici, bazı üniversitelerdeki LGBT eylemlerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"ODTÜ, Boğaziçi, Sabancı, Koç gibi ve daha nicelerini sayabileceğimiz üniversitelerin de bunların işaretleri, simgeleri olan sözde paçavra, bayraklarının sallandırılmasını da şiddetle kınıyor ve YÖK'e çağrı yapıyorum, üniversitelerden bu ahlaksızların, sapıkların sözde paçavralarını, bayraklarını kaldırın, bunların asılmasına ve bizim çocuklarımızı, gençlerimizi özendirecek şekilde propagandalarının yapılmasına müsaade etmeyin. Bunu yapan üniversitelerle ilgili işlem yapın, uyarı yapın ve bunları kaldırtın."

"ASGARİ ÜCRET 10 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKARILMALI"

Ekonomideki gelişmeleri dikkatlice takip ettiklerini kaydeden Destici, şu görüşü paylaştı:



"Türk lirasının döviz ve altın karşısındaki değer kaybını endişe verici bulmakla beraber durumun kontrol edilebilir ve yönetilebilir olduğunu görüyoruz. Hükümet, bu süreçte orta ve alt gelir gruplarını enflasyon, hayat pahalılığı ve ekonomik dalgalanmaların neden olduğu kriz şartlarından korumak için gerekli tedbirleri almalıdır."

Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanacağını hatırlatarak, "Ölçü nedir? Elbette ki enflasyon farkıdır. Yeterli midir? Yetersizdir. Dövizdeki yükseliş de alım gücünün düştüğü de dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla asgari ücret, minimum 10 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.