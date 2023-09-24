BBP Genel Başkanı Destici'den yerel seçim açıklaması: Büyük bir başarıya imza atarak tamamlayacağız

Karadeniz Vakfı İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen BBP 14. İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Destici, "önce ahlak ve maneviyat" diyen bir siyasi hareket olduklarını söyledi.

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yırttığını anımsatan Destici, "Türkiye Büyükelçiliği ardından Pakistan Büyükelçiliği önünde ve daha sonra da Danimarka Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıyor, Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor ve sonunda da polise teşekkür ediyor. Kendisini koruyan, eşlik eden polise teşekkür ediyor. Dolayısıyla biz şu anda bu alçaklığı, bu çirkin davranışı, bizim kutsalımıza olan hakareti sadece PEGIDA liderinin, ırkçı bir şovenistin, İslam düşmanı bir sapığın, bir ahlaksızın, bir din düşmanının yaptığını düşünmüyoruz. Bunun Avrupa devletlerinin, Batılı devletlerin bilinçli bir operasyonu ve propagandası olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu kesimin Türkiye'de uzantılarının olduğuna dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Maalesef, maalesef ki özellikle mülteciler ve Arap turistler üzerinden bir İslam düşmanlığı, bir İslam karşıtlığı bu ülkede oluşturulmaya, meydana çıkarılmaya çalışılıyor. Bakıyorsunuz bunu da dönem dönem Türk milliyetçiliği adına yaptıklarını ifade ediyorlar. Bir kere şunu söyleyeyim: İslam'a karşı olan, laf söyleyen, İslam'ın kutsallarını önemsemeyen birisinden Türk milliyetçisi, ülkücü falan olmaz. Alman turiste bir şey demeyeceksin, Ukraynalı göçmene bir şey demeyeceksin, Rus'a bir şey demeyeceksin ama Müslüman kimlikli olunca ağzına gelen her şeyi söyleyeceksin. Biz de elbette ki buradaki sığınmacıların bir an önce ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Ya da nereye gitmek istiyorlarsa oraya gönderilmelerini istiyoruz."

BBP Genel Başkanı Destici, LGBT'ye ilişkin ise "Bu bir insan hakkıdır, bireysel hak ve hürriyettir' diyeceksin. Ondan sonra da 'Milliyetçiyim' diyeceksin. LGBTİ'den milliyetçi olmaz. Onu hoş gören, ona yol verenler milliyetçi olmaz. Vatansever ve milletperver olmaz. Olsa olsa sahte milliyetçi, kukla milliyetçi olur." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ CHP'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UZANTILARINA NE TÜR TAVİZLER, TAAHHÜTLER VERDİĞİNİ MERAK EDİYOR"

Cumhurbaşkanı ile Milletvekili Genel Seçimleri'nin geride kaldığını anımsatan Destici, Millet İttifakı'nı oluşturan, birbirine benzemeyen partilerin ve topluluğun aralarında yaşadıkları her yeni kavgada bazı yeni bilgilere ulaştıklarını bildirdi.

Destici, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde de birtakım gönül kırıklıkları var." şeklindeki açıklamasını aktararak, şunları söyledi:

"Yani sadece Ümit Özdağ ile protokol imzalanmamıştır. HDP'yle de gizli protokol yapmışlar. Bunu kim açıklıyor? Bunu şu anda CHP'nin Grup Başkanı, Meclis'teki grubunun başkanı ve şu anda genel başkan adayı olan Özgür Özel söylüyor. Yani itiraf edin. Biliyorsunuz Ümit Özdağ ile yapılan gizli anlaşma CHP'nin iradesi dışında kamuoyuna yansımış ve büyük tepkilere sebep olmuştu. Şimdi milletimiz CHP'nin terör örgütünün uzantılarına ne tür tavizler, taahhütler verdiğini merak ediyor. CHP, HDP ile işbirliği yaptığı gizli anlaşmayı açıklamak ve terörle işbirliği yaptıkları iddialarıyla ilgili milletimize hesap vermek zorundadır. Birilerine İçişleri Bakanlığını, MİT Müsteşarlığını verenler acaba HDP'ye de Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığını mı vermiştir? Bunu açıklamadılar."

Destici, yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul il kongresini gerçekleştirdiklerini, 22 Ekim'de de Ankara'da 12. Olağan Büyük Kurultayı yapacaklarını anlattı.

Kongreden sonra hemen yerel seçimlerle ilgili devam eden hazırlıkları sahaya yansıtmaya başlayacaklarına dikkati çeken Destici, "Milletvekili seçimlerinde yapamadığımız sıçramayı inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde yapacak ve büyük bir başarıya imza atarak seçimleri tamamlayacağız. Biz elbette ki Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın ruhuna kurulduğu günden bugüne hep sadık kaldık. Çünkü Cumhur İttifakı bir seçim ve milletvekili ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi sokaklarda hain darbecilere karşı kurulmuş ve o günden bugüne de sağlıklı bir şekilde devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek yoluna devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"İstanbul başta olmak üzere tüm seçim çevrelerinde aynen genel seçimlerde olduğumuz gibi kendi adımız, kendi logomuz, belediye başkan adaylarımız, meclis üyesi adaylarımız, il genel meclisi üyesi adaylarımız hepsi hazır olacak." diyen Destici, bütün bunların hazırlıkları içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.