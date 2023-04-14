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Politika

BBP Lideri Destici: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı birinci turda seçtireceğiz

Partisinin Sincan ilçe teşkilatının düzenlediği iftar programına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Bu seçimlerde hem biz hem sizler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz ve onu birinci turda seçtireceğiz.' dedi.

AA14 Nisan 2023 Cuma 22:04 - Güncelleme:
BBP Lideri Destici: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı birinci turda seçtireceğiz
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Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen programda konuşan Destici, ramazan ayının önemine işaret ederek, partililerin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan dayanışma ruhuna ve birliğe dikkati çeken Destici, devletin ve sivil toplum örgütlerinin vatandaşa sahip çıktığını, milletin yardımlaştığını, bu sürecin birlik ve beraberlikle aşılacağını dile getirdi.

Cumhur İttifakı çatısı altında 14 Mayıs'taki seçimlere gireceklerini hatırlatan Destici, "Bu seçimlerde hem biz hem sizler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz ve onu birinci turda seçtireceğiz." dedi.

Destici, milletvekili seçimlerinde de partisine destek çağrısında bulundu.

Programa, BBP milletvekili adayları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

  • Mustafa Destici
  • Büyük Birlik Partisi
  • iftar

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