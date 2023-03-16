BBP Lideri Destici: HÜDA PAR ile HDP eş değil

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ülke TV'de soruları cevapladı.

Destici, Cumhur İttifakı'nın görüştüğü HÜDA PAR'la ilgili yaklaşımlarına dair soruyu cevapladı.

İYİ Parti başta olmak üzere altılı masa içindeki tüm partilerin HÜDA-PAR ile karşılıklı görüşmeler yaptığını hatırlatan Destici, "Bu görüşmeleri yapanların bugün dönüp 'HÜDA PAR'la niye görüşülüyor' demeleri büyük bir tutarsızlıktır" dedi.

HÜDA PAR ile HDP'nin eşleştirilmeye çalışıldığını belirten Destici, şunları söyledi:

"HÜDA PAR ile HDP eş değildir. HDP bir terör örgütünün partisidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye; askerini, sivilini şehit etmeye devam eden ve Türkiye toprakları içinde ayrı bir devlet kurma özlemi duyan, bununla ilgili silahlı mücadele veren terör örgütünün uzantısıdır. Yine Meral Hanım'ın ifadesiyle, ki biz bunu söylüyoruz ama o da söyledi, HDP eşittir PKK'dır.

HÜDA PAR'ın programında, söylemlerinde bizim onaylamayacağımız şeyler var. Anadilde eğitim, Anayasa'dan Türklük kavramının çıkarılması, özerklik gibi. Biz devletin varlığından, birliğinden, aynı bayrak altında yaşama iradesinden yanayız diyorlar ama bunlar programlarında var.

HÜDA PAR'la görüşülebilir. Görüşmeden, konuşmadan, selamlaşmaktan rahatsızlık olmaz zaten. Türkiye'de herkes düşüncelerini ifade edebilir. Her konuda aynı konuda düşünmek zorunda değiliz. BBP ile AK Parti de aynı konuda düşünmüyor. Bunu söyleyebilir ama terörle demokrasinin dışına çıkarak gerçekleştirmek isteyemez. Kırmızı çizgi odur. HDP ile HÜDA-PAR'ı ayıran çizgi budur."

"HÜDA PAR, HİZBULLAH'A KARŞI DURUŞUNU ÇOK NET ANLATMALI"

Hizbullah üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Destici şu değerlendirmelerde bulundu:

"HÜDA PAR'ı Hizbullah'ın geçmişte yaptığı eylemler üzerinden eleştirenler var. Hizbullah'ın geçmişte yaptığı kanlı eylemleri, infazları hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Ama HÜDA-PAR şimdi onları savunuyor mu, onları yapan bir terör örgütü var mı? Yok. Onun için HÜDA-PAR'ın şimdi şu açıklamayı yapması lazım: Bütün terör eylemlerine karşı olduğunu, terör ve şiddet kimden gelirse gelsin karşı olduğunu; ister Hizbullah, ister PKK ister DAEŞ... Bütün terör örgütlerine karşı olduğunu çok net söylemelidir.

İki: HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Bey, ülkenin bütünlüğünden, milletin birliğinden yana olduklarını açıkça ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tek millet, tek vatan, tek devlet, anadilde resmi dili ilave edebiliriz biz, bunlarla problemi olmadığını söylüyor. Bunu biraz daha netleştirmeleri lazım. Kimseye fırsat verilmemesi lazım.

Şu haliyle tabii ki özellikle Hizbullah üzerinden yapılan eleştiriler ve Hizbullah'a karşı çok net kınama ve tavır gerçekleştirmedikleri için HÜDA PAR'a ve Cumhur İttifakı'na yönelik eleştiri var. HÜDA PAR'ın Hizbullah'la hiçbir ilgisi yok.

Bunun şuna dönüşmesini istemiyorum: Maalesef karşımızda öyle bir topluluk var ki yalan, iftira, Cumhur İttifakı'nın seçimi kaybetmesi için her yolu mübah gören altılı masa ve onun etrafındaki medya ve terör uzantısı gruplarla karşı karşıyayız.