BBP Lideri Destici: Özgür Özel'in bu takındığı tavır olumlu

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin, "Bugün bir siyasi parti genel başkanı demiş ki, 'İran'la Türkiye'nin artık birlikteliği bir araya gelmesi bir tercih değil, bir zorunluluk' demiş. Türkiye'nin böyle bir zorunluluğu yok. Aslında böyle bir tercihi de olamaz Türkiye'nin. Türkiye tüm komşularıyla elbette ki iyi ilişkiler kurmak ister. Bölgesinde istikrarı sağlamak, barışı tesis etmek için. Ama Türkiye'nin İran'la bir zorunluluğu yok. Hele ki son hadiselerden sonra zorunluluğu olmadığı daha da net bir hale gelmiştir. Bunu söyleyenlerin hangi amaçla söylediğini ve Türkiye'yi nasıl bir İran çizgisine sokmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Türkiye kendisi karar verir bir operasyon gerçekleştirecekse, bir duruş sergileyecekse dolayısıyla Türkiye İran'ın kendi çıkarlarını önceleyerek yaptığı operasyonların tarafı olmak zorunda değildir. Türkiye kendi duruşunu kendi duruşunu kendi belirler. Türkiye başından beri Filistin konusunda, Gazze konusunda en net olan ülkedir. İsrail saldırılarına karşı en net tepkiyi veren ülkedir" diye konuştu.

'İLK ADIMI ATAN ÖZGÜR ÖZEL BEY OLDU'

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz' açıklamaları ile ilgili, şunları söyledi:

"Önce biliyorsunuz o adım attı. Onda da tebrik ediyorum. Ne dedi, 'makama saygılı olacağız' dedi. Orada kastettiği neydi? 'Cumhurbaşkanlığı makamına saygılı olacağız' dedi. Yani ilk adımı olumlu adım atan Özgür Özel Bey oldu. Hakkını vermek lazım. Ve bunun üzerine de Sayın Cumhurbaşkanımız elbette ki randevu istenirse görüşebileceğini ve pek çok konuyu da konuşabileceğini ifade etti. Türkiye'nin zaten gelmesi nokta gereken nokta buydu yani. Milletimiz iktidarıyla, muhalefetiyle bunu bekliyor, seçim bitti artık. Elbette ki ülkenin yüzde 52-53 oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını geçtiğimiz dönemlerde tanımayanlar oldu biliyorsunuz. Geçmiş dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş genel başkanları da aynı tavrı takıldılar. Özgür Özel'in bu takındığı tavır gerçekten olumlu bir tavır. Cumhurbaşkanımızın kabulü de yine açıklamaları da olumlu. Bunun Türkiye'ye olumlu bir yansıması iç barışımız, birliğimiz açısından çok önemli. Seçimler bitmiştir. Türkiye'nin önünde meseleler vardır. Alması gereken kararlar, yapması gerekenler, yeni anayasa değişikliği bunun başında gelir. İnşallah burada bir uzlaşı çıkar ve Türkiye yeni demokratik, sivil bir anayasaya kavuşur. Bizim mecburiyetimiz Türkiye içinde bütün siyasi partilerin devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünün yanında olan bütün siyasi partilerin genel başkanlarının bir araya gelmesinden geçiyor. Bizim buna mecburiyetimiz var. Başka bir ülkeyle bir araya gelmeye ya da onun yanında durmaya falan mecburiyetimiz yok. Tam tersine hiç ve bir araya gelmemizi gerektirecek bir şey de durum. Biz içeride yan yana olmalıyız. Biz içeride birliğimizi sağladığımızda zaten dışarıdan kimsenin gücü bize yetmez."