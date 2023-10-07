BBP lideri Destici'den TSK'nın terör operasyonlarına destek

Destici, yazılı açıklamasında, HDP/YSP'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör unsurlarına yönelik operasyonları hakkındaki açıklamaların asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi ve TBMM'de grubu bulunan partilere, HDP'nin kapatılması için gerekli hukuki işlem ve girişimlerin behemehal yapılması çağrısında bulunan Destici, "HDP/YSP'nin Türk siyasetinde ve Gazi Meclisimizde bulunması, Türk demokrasisi için bir kambur, terörle mücadele için ise büyük engel unsurudur. HDP/YSP kapatılmadığı müddetçe terörle mücadele tam anlamıyla başarıyla icra edilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi "6+1 masa" olarak adlandırılan muhalefet bloğunun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara açık şekilde destek beyan etmemelerinin kendilerini şaşırtmadığını vurgulayan Destici, "PKK/PYD/YPG unsurlarını açık şekilde destekleyip terör örgütü olarak nitelememesi nedeniyle Türkiye, ne ABD ne Esed rejimi ne de Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için hiçbir şekilde masaya oturmamalıdır." görüşünü paylaştı.

Geride kalan süreçte "bu unsurların verdikleri taahhütleri yerine getirmemelerinin, Türkiye'nin hiçbir şartta masaya oturmaması gerektiğinin ana sebebi" olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyi terörden arındırılana kadar harekat ve operasyonlar devam etmelidir. Büyük Birlik Partisi olarak devletimizin terör unsurlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonları dün olduğu gibi bugün de tüm gücümüzle desteklemekteyiz. Allah kahraman ordumuzu daima muzaffer eylesin."