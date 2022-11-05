BBP meydanlara iniyor, ilk durak Malatya...

Ülkemiz, 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, 2023 seçimleri de ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde büyük önem arz ediyor.



Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin sağladığı istikrarla, küresel bir aktör haline gelme yolunda önemli adımlar atan Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbaline gölge düşürmeye çalışanlara karşı, Cumhurla birlikte mücadelemize devam edecek ve inşallah kazanacağız.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 2023'DE YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimlerine büyük bir titizlik ve özveri ile hazırlanıyor.

2023 SEÇİMLERİNİNİN MİLLETİMİZ

için taşıdığı hayati önemin bilinciyle, meydanlarda vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici liderliğinde, "Sevdamız Türkiye, Hedef 2023" ve "Cumhurla Birlikte Kazanacağız" sloganlarıyla mitinglerimize başlıyoruz.

İlk mitingimizi, 6 Kasım Pazar Saat 14.00'te kadim medeniyetlerin beşiği Malatya'da, Soykan Meydanı'nda yapacağız. Siz değerli basın mensupları ve tüm halkımızı davet ediyoruz.

13 Kasım 2022 Pazar günü Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici, Ankara Arena'da Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın "İlk Oyum Cumhur'a ilk oyum Birliğe" sloganıyla düzenleyeceği gençlik buluşmasında binlerce gence hitap edecek.

Mitinglerimiz, 20 Kasım'da Denizli'de, 27 Kasım'da Kocaeli'de, '"Sevdamız Türkiye, Hedef 2023" ve "Cumhurla Birlikte Kazanacağız" sloganlarıyla devam edecek.

Aralık ayında ise Şanlıurfa, Adana ve Ordu'da, meydanlarda halkımızla buluşacağız.

Tüm vatandaşlarımızı, Büyük Birlik Partimize ve Cumhur İttifakı'na destek için meydanlara bekliyoruz.