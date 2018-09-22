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Berberoğlu’nun infaz süreci başlayabilir

Yargıtay’ın, hakkındaki cezayı onayıp, infazı milletvekilliği bitinceye kadar durdurarak tahliye kararı verdiği CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun vekilliği düşebilir. 

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Anayasa’nın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76’ıncı maddesine göre haklarında bir yıl ve daha fazla hapis cezasına hüküm giyenler milletvekili seçilemiyor. Dolayısıyla Enis Berberoğlu, Yargıtay tarafından onanan ve kesinleşen beş yıl hapis cezası nedeniyle bir daha milletvekilli olamayacak. Anayasa gereği Yargıtay’ın onama kararının Meclis’e iletilmesi gerekiyor. Bu karar Yargıtay’dan Adalet Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı’na iletilecek. Başkanlık da iletme prosedürünü yerine getirerek ve karar Meclis’e gönderecek. Meclis Başkanlığı, kararı Meclis Genel Kurulu’nda okutacak. Kararın Meclis Genel Kurulu’nda okunur ise Berberoğlu’nun vekilliği sona erecek. Bu durumda Berberoğlu’nun cezasına ilişkin infaz süreci yeniden başlayacak. Geçmiş dönemlerde Meclis Başkanlığı’nın gelen kararı bir süre bekleterek böylelikle kararın uygulanmasını dönem sonuna kadar geciktirme durumu söz konusu olmuştu. 

BAKAN GÜL: KARAR VERİCİ BAĞIMSIZ TÜRK YARGISI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye kararını şu sözlerle değerlendirdi: Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir ve mahkemelerin vermiş olduğu kararlara ancak saygı duymak gerekir. Gerekçeli kararı tabi görmedik. Gerekçeli karar da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı ve karar vericisi Türk yargısıdır.

 

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