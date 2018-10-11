Beş kıtadan yargı mensupları İstanbul’da 

4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi dün İstanbul’da başladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yapılan iş birliği çerçevesinde düzenlenen zirveye, Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya olmak üzere beş kıtadan ve 30 ülkeden, yüksek mahkeme başkanları, uluslararası uzmanlar ile Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katıldı.

Zirve öncesindeki basın toplantısında konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit “İstanbul Bildirgesi, şeffaf ve topluma karşı hesap verebilir bir yargı sistemi için önemli bir başlangıç. 2019 yılında çalışmalar ulusal bir konferansla basına ve topluma sunulacak” dedi.

5 ANA KARA DELİK

“Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi” kapsamında önemli reformları gerçekleştirerek Türkiye’de bu alanda öncülük yapan Yargıtay’ın, bu çalışmaları ile uluslararası alanda da liderlik yaptığını ifade eden Cirit “Türkiye’de yargının sorunları yok değil, var. Türkiye’de yargının 5 ana kara deliği vardır. Birincisi, artan bir iş yükü. İstinafların kurulmasına rağmen Yargıtay’a geçen yıl 300 bin dava geldi. Dünyada bizden sonra gelen Fransız Yargıtayı’dır. Fransız Yargıtayı’na yılda 27 bin dosya gelmektedir. Amerika Yüksek Mahkemesine gelen 10 bin dosyadan ancak 80’i karara çıkarılmaktadır. Artan iş yükü en birinci problemimiz. İkinci olarak sık sık yapılan mevzuat değişiklikleri, hukukta bir belirsizlik meydana getirmektedir. Üçüncü olarak, hukuk eğitiminin yetersiz olması. 100’e yakın hukuk fakültesinin lisans eğitimi veriyor olması. Çok iyi hukuk fakültelerimiz var ama çok iyi olmayan hukuk fakültelerimiz de var”