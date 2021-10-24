Biden'a Türkiye mesajı! Dikkat çeken 29 Ekim detayı

Akşam Gazetesi 24 Ekim 2021 Pazar 08:57 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 09:09

Son aylarda Türkiye ile müttefiklik ruhunu unutan ABD Başkanı Joe Biden ve çok sayıda senatöre Temsilciler Meclisi'nin Tennessee'li üyesinden güzel bir cevap geldi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'ne, Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Alex Mooney'le birlikte Türkiye'de Cumhuriyetin ilanının 98'inci yılını kutlamak üzere bir karar tasarısı sunan Steve Cohen, Ankara'nın müttefik ülke olarak ABD nezdinde ne kadar önemli ve güçlü olduğunun altını çizen maddeler sıraladı:

TERÖRLE YOĞUN MÜCADELE: Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı küresel çapta yürütülen mücadeleye katkıları takdir edilmektedir.

MODERN VİZYONER ÜLKE: 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulmuş ve "modern Türkiye'nin vizyoner lideri" Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin ilk cumhurbaşkanı olmuştur.

ANAYASAMIZ İÇİN DANIŞTILAR: Türkiye Cumhuriyeti'ne ev sahipliği yapan Anadolu, bin yıl boyunca medeniyetlerin beşiği olmuş, ABD'nin kurucuları Anayasa'yı hazırlarken Likya Konfederasyonu'na bağlı kent-devlet Patara'dan esinlenmiştir.

ABD İLE İTTİFAK HALİNDE: Dünyada "Doğu ile Batı arasındaki kritik bir bölgede" yer alan Türkiye, NATO'da ikinci en büyük orduya sahiptir; enerji kaynaklarını çeşitlendirme, uyuşturucu ve insan kaçakçılığını önleme gibi alanlarda ABD'yle ittifak halindedir.

GÖÇMENLER: Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'nin diğer tüm ülkelerden daha fazla sayıda mülteciyi topraklarında barındırmayı sürdürdüğüne işaret edilen tasarıda,

AFGANİSTAN BAŞARISI: Afganistan'da 20 yılı aşkın süredir güçlü ve güvenilir bir müttefik olmuştur, Kabil Uluslararası Havaalanı'nda son tahliye operasyonuna da 600'ün üzerinde Türk askeri destek verdi.

ÜLKE KENDİNE HAS SORUNLAR YAŞIYOR

Tasarıda, Türkiye halkının, bölgedeki çatışmalar ve istikrarsızlığın yol açtığı mülteci akınından kaynaklı kendine has siyasi, ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Tasarıda, Türk asıllı Amerikalılar'ın ABD'nin dokusunun önemli bir parçasını oluşturduğu, sanat, bilim, akademi dünyası, hukuk, iş dünyası ve siyaset hayatına olan katkılarında bunun açıkça görüldüğü ifade edildi.