Bilal Erdoğan: Dostluk ve kardeşlik bağları daha da güçlenecek 

GELENEKSEL SPORA DESTEK

Ödülleri sahiplerine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Kazakistan Etnospor Derneği Onursal Başkanı Kayrat Satilbaldiuli takdim etti. Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada, geleneksel sporların tekrar canlanmaya ihtiyacı olduğunun altını çizerek, “Onun için hepinizi geleneksel sporların popülerleşmesi adına çok büyük çalışmaya davet ediyorum. Umarım ki bu bizim aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağları daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Geleneksel Spor Ödülleri’ne ilişkin de “Geleneksel sporların bu şekilde desteklenmesinin, teşvik edilmesinin bu sporların yaygınlaşmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.