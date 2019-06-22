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Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez.' dedi.

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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasında satır başları şöyle;

- Sivas 31 mart'ta yaşananlardan sonra işe el koydu

- Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz

- Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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