Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez.' dedi.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.
Yıldırım'ın konuşmasında satır başları şöyle;
- Sivas 31 mart'ta yaşananlardan sonra işe el koydu
- Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz
- Kürtler kim hizmet getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez
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