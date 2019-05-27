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Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu zıvanadan çıktı

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, rakibine yüklendi: Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize olunca güzel, olmayınca kötü. İstanbul’da foyanız meydana çıkınca ne demokrasi var, ne de hukuk var. Böyle şey olur mu?

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım “İstanbul zaten bir marka ancak İstanbul’u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunu nasıl yapacağız hemşehrilerim, 23 Haziran’da oylarımızla sandıkları tıka basa dolduracağız. 24 Haziran’da da ‘Bismillah’ deyip, işe başlayacağız” ifadelerini kullandı. 

YOLSUZLUK VE ŞAİBE VAR 

Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği ve Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katılan Yıldırım, ramazanın mübarek ve hayırlı olmasını dileyerek, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 31 Mart seçimlerini ve sonrasında yaşananları hatırlatan Yıldırım, bütün bilgiler toplanarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaat edilme sürecini anlattı. Binali Yıldırım, şöyle deva etti: YSK bütün bu iddialar ve bilgileri değerlendirdi, yerinde incelemelerde bulundu. Sonunda ‘Evet bu seçimde şaibe ve yolsuzluk vardır’ diyerek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu şartlar altında YSK 23 Haziran’da seçimin tekrar edilmesini ilan etti. 

RAKİBİNE YÜKLENDİ 

Binali Yıldırım, konuşmasının devamında CHP’nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu’nu şu sözlerle eleştirdi: YSK’yı, ilk günlerde göklere çıkaran CHP adayı, ‘En güvendiğim kurum Yüksek Seçim Kuruludur’ diyen aday, sonuç açıklandığında zıvanadan çıktı. ‘Kınıyorum. YSK’yi kınıyorum’ demeye başladı. Hele hele parti temsilcileri çete üyesi olarak ilan ettiler, Yüce Divan’la tehdit ettiler, ‘sokağa çıkamazsınız’ dediler. Velhasıl söylenecek söz bırakmadılar. Bu tamamen bir ikiyüzlülüktür. Hukuk devleti ve demokrasi bizim lehimize olunca güzel olmayınca kötü. Peki soruyorum, Antalya, Mersin, Adana, Ankara’da kazandınız o zaman demokrasi, hukuk devleti var, İstanbul’da foyanız meydana çıkınca ne demokrasi var, ne de hukuk var. Böyle şey olur mu? 

PARMAKLA GÖSTERİLECEK 

Her zaman siyaseti millete hizmet amacıyla kullandığını vurgulayan Binali Yıldırım “İstanbul zaten bir marka ancak İstanbul’u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunu nasıl yapacağız hemşehrilerim, 23 Haziran’da oylarımızla sandıkları tıka basa dolduracağız. 24 Haziran’da da ‘Bismillah’ deyip, işe başlayacağız. Bu salonu hınca hınç doldurarak bize destek veren ve birlik ve beraberlik duygusunu doruğa çıkaran bütün hemşehrilerime yürekten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

ESENLER'DE CHP ADAYINA PKK TEPKİSİ

Esenler Dörtyol Meydanı’nda seçim çalışması için gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar PKK tepkisi gösterdi. Vatandaşların tepkisi sonrasında çevik kuvvet araya girerken, İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’deki iftar programının ardından seçim çalışması için AK Parti seçmenin yoğun olduğu Esenler’e geldi. Dörtyol Meydanı’nda bir sokağı gezmek isteyen İmamoğlu’na vatandaşlar tepki gösterdi. İmamoğlu’nu gören vatandaşlar, ‘Binali Yıldırım’ ve ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye slogan attı. İstiklal Marşı’nı okuyarak protestolarını sürdüren vatandaşlar, daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşmasıyla birlikte, ‘Kahrolsun PKK, Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diyerek tepki gösterdi. 

Esenler’de CHP´li İmamoğlu’na PKK tepkisi

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