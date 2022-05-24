Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek

Binayi Yıldırım, İstanbul'da İbni Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Vizyonu ve Aksakallar Konseyi'nin Rolü" programına katıldı. Yıldırım'ın yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman da programda yer aldı.

"ORTA VADELİ HEDEFİMİZ 140 MİLYAR DOLAR OLMALIDIR"

Konuşmasında Türk devletleri ile ilgili rakamlar paylaşan Binalı Yıldırım ülkeler arasındaki ticaret hacmine dikkat çekti. Yıldırım, " Üye ülkelerin 700 milyar dolara yaklaşan ticaretleri var. İthalat, ihracat, toplam ticaretleri var ama burada çarpıcı bir rakam var. Kendi aralarında bu ticaretin ne kadarını yapıyor derseniz sadece 16 milyar dolar.Asıl problem burada. 700 milyar dolarlık bir ticaret hacmi içerisinde 16 milyar dolarlık bir üye ülkelerin kendi arasındaki alışveriş. İşte bu da ne kadar daha çok yol almamız daha ne kadar çok iş yapmamız gerektiğini bize gösteriyor. Orta vadede hedefimiz bu ticaretten ülkelerin kendi aralarındaki payını 140 milyar dolara yükseltmek olmalıdır ve bu bizim orta vadeli hedefimizdir. Eğer bir teşkilata üye olan ülkeler kendi aralarında alışveriş yapmıyorsa o teşkilatın da etkinliğinden, öneminden bahsetmek o kadar da anlamlı olmaz. O bakımdan ülkelerimizde, coğrafyalarımızda üretilen refahın zenginliğin başka ülkelere öncelikle gitmesi arzu ettiğimiz bir şey değil. Önce kendi aramızdaki, üye ülkeler aramızdaki refah farklılıklarını ortadan kaldırmamız lazım" dedi.

"SAVUNMA SANAYİNİ KURDU"

Yıldırım, "Ebulfez Elçibey dört helikopter isteyince bunları veremeyen Türkiye bugün bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'Karabağ sizin haklı davanızdır. Size yapılan, bize yapılmıştır. Yanınızdayız' diyebilmiştir. Dünyaya bu mesajı verebilmiştir. Türkiye bu konuma kolay gelmedi. Bu konuma gelmenin arkasında tabii yaşanan gelişmeler. Türkiye Kıbrıs Harekatı'nı da yaşadı. Ve orada yoksunluğun, ambargonun, çaresizliğin ne olduğunu gördü. Savunma sanayini kurdu" diye konuştu.

"BİZ GÖZLERDEN DÜŞEN DAMLALARA BAKIYORUZ"

Binali Yıldırım ," Artık bölgenin parlayan yıldızı olarak Türk Devletleri Teşkilatı tarih sahnesindeki yerini almaya devam edecek. Böylece bölgesel, küresel barış ve istikrar da kalıcı hale gelecek. Aksi halde bir kutuba işi bıraktığınız zaman işi nereye götüreceğini, hangi bilinmezlerle, hangi maceralarla hangi acılarla karşı karşıya kalacağımızı ölçemiyoruz. Bugün Rusya- Ukrayna'da yaşanan bundan başka bir şey değildir. Bu anlamsız savaşın bedelini masum çocuklar ödüyor. Sivil insanlar ödüyor. Biz insanların göz rengine bakmıyoruz. Saç rengine bakmıyoruz. Ten rengine bakmıyoruz. Biz gözlerden düşen damlalara bakıyoruz. Bunların rengi yok. Bunların rengi hep aynı" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK FIRSATLAR GÖRÜYORUZ"

Programda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan ise, "Değişen bir dünyadan bahsediyoruz. Birçok bilinmezi barındırıyor yakın geleceğimiz. Savaşı konuşuyoruz. Ekonomik çalkantıları konuşuyoruz. Salgın gerçeğini yaşadık. İnşallah geride bırakmışızdır. Ve dünyanın merkezinin batıdan doğuya doğru hareket ettiğine şahit oluyoruz. Bu transformasyon döneminde Türk Devletleri Teşkilatı'nın önünde çok daha büyük imkanlar, çok daha büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Yıldırım'a, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan tarafından tablo hediye edildi.