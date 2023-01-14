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Politika

Binali Yıldırım'ın acı günü

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural hayatını kaybetti.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
Binali Yıldırım'ın acı günü
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın vefat eden eniştesi Mustafa Vural'ın cenazesinin bugün İstanbul Ümraniye'de Hz. Ali Camii'nde ikindi namazını müteakiben kaldırılacağı bildirildi.

Erzincan'da yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Müze-Kütüphane inşaatında bugün incelemede bulunacakları duyurulan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır; Mustafa Vural'ın vefat haberini alınca programlarını iptal ederek cenazeye katılmak üzere Erzincan'dan İstanbul'a hareket etti.

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