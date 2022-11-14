Birçok ülkenin dışişleri bakanı, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını iletti.

Bakan Bayramov, İstanbul'daki saldırının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bu terör sonucu hayatlarını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına, kardeş Türkiye'ye başsağlığı iletir, yaralılara şifa diliyoruz. Azerbaycan, her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Bakan Kulubayev, "13 Kasım 2022'de İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve birkaç kişinin can kaybına sebep olan patlamayla ilgili soğuk haberi aldım. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler, yaralananlara acil şifalar temenni eder, kardeş Türk halkına barış ve huzur dilerim." paylaşımında bulundu.

Bakan Ararat Mirzoyan, Twitter'dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek, taziye mesajını paylaştı. Mirzoyan mesajında, "İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Colonna, Türkçe olarak Twitter'dan paylaştığı ve Bakan Çavuşoğlu'nu etiketlediği mesajında, "En kalbi duygularımız kurbanlar ve onların sevdikleriyle, dayanışmamız yaslı Türk halkıyla birliktedir." açıklamasında bulundu.

Bakan Hoekstra da Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "İstanbul'da meydana gelen patlama haberi dehşete düşürdü. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybedenler ve yaralananlarla birlikte. Hollanda, bu trajik günde Türkiye'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Bakan Norov da "Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki patlama haberini derin bir üzüntüyle aldım. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunar, yaralılara acil şifalar dilerim. Başınız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Bakan Darchiashvili, İstanbul'daki terör saldırısında kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına taziyelerini sunduğu mesajında, yaralılara acil şifa dileyerek, Gürcistan'ın Türkiye'nin yanında ve acılarına ortak olduğunu belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Çavuşoğlu'na İstanbul'daki sandırı nedeniyle taziyelerini sunarak, Türkiye'nin yanında oldukları mesajını iletti.