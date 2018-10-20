Biz sağlam durunca elini ovuşturanlar, hüsrana uğradı

Erdoğan, “Peki böylesi bir mirasa sahip Türkiye’nin, nasıl oluyor da bugün dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor” diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

İDEOLOJİK SAPLANTI OLMAZ

“Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplantılarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla dolu üniversitelerin böyle hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir. Halbuki ülkeleri ayakta tutmak ve yükseltmek için yürütülen çalışmalarda akademiyi ve özel sektörü ana gövdeyi taşıyan iki bacak kuşun uçması sağlayan iki kanat gibi görüyorum. Bunlardan biri olmadan diğeri tek başına başarı elde edemez.”

DİRAYETLİ SİYASİ İRADE

Erdoğan, bölgede son çeyrek asırda yaşananların bir gerçeği tekrar tekrar hatırlattığını ifade ederek bölgede hayatiyeti sürdürmek için güçlü ordu, bağımsız ekonomi, tasarlayan, geliştiren, üreten, ihraç eden bir sanayinin yanı sıra bunlara bilimsel altyapı oluşturacak bir akademiye sahip olmanın şart olduğunu söyledi. Erdoğan “Hepsinden önemlisi güçlü ve dirayetli bir siyasi irade sahibi olacaksınız. Tüm bunlar yoksa size hayat hakkı tanımıyorlar” dedi.

TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Son günlerde döviz kuru biraz yükseldi, faizler aynı şekilde biraz arttı, enflasyon kıpırdadı diye birilerinin hemen ellerini ovuşturmaya başladığını ifade eden Erdoğan, “Gereken tedbirleri alıp orta ve uzun vadeli programlarımızla yolumuza devam ettik. Biz sağlam durunca ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı” diye konuştu. Törende TBMM Başkanı Binali Yıldırım da “Fikirler akademik yapının temelidir ve tehdit altında asla olmamalıdır. Güvenlik ve özgürlük ortamında serbestçe her fikir konuşulmalı, tartışılmalıdır” dedi.