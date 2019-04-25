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'Bize acımızı yaşatmadılar Çubuk’un 73 şehidi var'

CHP’li bazı yöneticilerin, Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı hakaret içeren paylaşımlara Akkuzulu Mahallesi’nde yaşayanlar sert tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde saldırıya uğraması sonrası parti yöneticilerinden bazılarının sosyal medyadan yaptığı paylaşım, olayın meydana geldiği Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde yaşayanların tepkisini çekti. Mahalle sakinlerinden Sırrı Ada, bazı paylaşımlarda yer alan “terörist” ve “soysuz” ifadelerini asla kabul etmediklerini söyledi. 

NE TERÖRİSTİZ NE SOYSUZ 

Çubuk ilçesinden hiçbir zaman terörist çıkmadığını vurgulayan Ada “Burası şehit vermiş, şehidine ağlayan bir köydür. Bugüne kadar 73 şehit vermişiz. Milletini, bayrağını, vatanını seven bir ilçeyiz. Biz ne terörist ne soysuzuz” dedi.  Mahalleli Mustafa Yolcu da Akkuzulu’da yaşayanların Türkmen olduğunu, devletin yanında yer aldıklarını belirtti. Yolcu “Şehit olan askerin dayısı da şehit olmuştu, acımızı yaşayamadık” diye konuştu.  

BİZ OSMANLI TORUNUYUZ  

CHP liderinin kimseye haber vermeden cenaze törenine katıldığını ve yaşananlara bir nevi onun sebep olduğunu iddia eden mahalle sakinlerinden Sami Sarıgün ise “Bizim köyümüz Türkmen köyüdür, PKK lafı olamaz burada. Devletine, bayrağına sahip çıkan insanlarız. Millet acısını yaşayamadı” diye konuştu. 

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