Bolton adam yerine konmadı

Ankara’da gerçekleşen Türk ve ABD heyetleri arasındaki Suriye görüşmelerine, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ziyaret öncesi sarf ettiği sözler damga vurdu.

‘GEREK YOK’

Heyetler arası görüşme, Bolton’un PYD-YPG/PKK için sarf ettiği ‘Kürt savaşçılar’ sözü ve “Amerika’nın Suriye’den çekilmesi Kürtleri koruyacak bir anlaşma yapmadan gerçekleşmeyecek” açıklamasının gölgesinde gerçekleşti. Başkan Erdoğan, grup toplantısında ziyaret günü yaptığı açıklamalarla ABD’li Sözcü John Bolton’a yüklenirken randevu talebine ‘Gerek yok’ şeklinde cevap verdi.

ERDOĞAN AZARLADI

Önceki gün yaşanan gelişmeler ABD medyasında geniş yer buldu. New York Times, haberinde “Erdoğan Bolton’u adam yerine koymadı” ifadelerini kullandı. Bir diğer haber sitesi CNBC ise “Erdoğan Bolton’a Suriye konusunda kapıları kapattı” yorumunu yaptı. Washington Post da “Erdoğan, Bolton’u azarladı ve adam yerine koymadı” başlığıyla haberini şekillendirdi. ABD’de bu konu gün boyu internet sitelerinde yer aldı.