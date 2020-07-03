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Politika

Borrell'in ziyaretiyle ilgili AB Komisyon Sözcüsünden açıklama: Türkiye aday ülkedir

Josep Borrell'in 6-7 Temmuz'da yapacağı Türkiye ziyaretine ilişkin soruya yanıt veren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Borrell'in ziyaretinin AB'nin Türkiye ile ilişkilere verdiği önemi ortaya koyduğunu kaydederek, 'Türkiye aday ülkedir ve NATO müttefiğidir. İlişkilerimizin tüm bu hususları yansıtması gerekir.' diye konuştu.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 13:53 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 13:53
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Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 6-7 Temmuz'da Türkiye'ye ziyaretine ilişkin soruyu yanıtladı.

Sözcü, Borrell'in pazartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşeceğini, ziyarete ilişkin ilave detayların netleştiğinde aktarılacağını belirtti.

Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ile üye ülkelerle ortaya çıkan bazı sorunların da ele alınacağını ifade eden Stano, sorunların diyalog yoluyla daha kolay çözüleceğine işaret etti.

Stano, Borrell'in ziyaretinin AB'nin Türkiye ile ilişkilere verdiği önemi ortaya koyduğunu kaydederek, "Türkiye aday ülkedir ve NATO müttefiğidir. İlişkilerimizin tüm bu hususları yansıtması gerekir." diye konuştu.

13 Temmuz'da düzenlenecek Dışilişkiler Konseyinde de Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarının ele alınacağının altını çizdi.

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