Bozkurt’u yasaklamak akıl tutulması

Yalçın, Euronews’e yaptığı değerlendirmede, tartışmaları hayret ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek “Bozkurt işaretinin Hitler selamına benzetilmesi, akıl tutulmasıdır. Hitler selamı Almanların milli sembolü değildir ama bozkurt, Türk milletinin binlerce yıllık zengin kültüründe yer alan anlamlı ve kıymetli bir motiftir” dedi.

ASIL IRKÇI ONLARDIR

“Bozkurt” işaretinin Türkler nezdinde cesaretin, bağımsızlık azminin ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti: “Bozkurt motifinin kullanılması nasıl yasaklanabilir? Almanya’da yaşayan Türkler en doğal, demokratik ve yasal haklarından nasıl mahrum bırakılabilir? Bozkurt işaretinin yasaklanması, Almanya’nın entegrasyon çabalarını sekteye uğratacak, ayrımcı, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir adım olacaktır. Nasıl Almanya bayrağında yer alan kartal, Fransızların sembolü olan horoz, İspanyolları temsil eden boğa zararsız milli sembollerse bozkurt da Türklerin remzidir. Bunlar da mı Avrupa’da yasaklanacaktır? Asıl ırkçı olanlar bozkurt işaretini kullananlar değil yasaklanmasını savunanlardır.”