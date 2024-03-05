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Politika

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan İsrail'i kızdıracak hareket! Filistin bayrağı açtılar

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, işgalci İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla Filistin bayrağı açtı.

AA5 Mart 2024 Salı 23:40 - Güncelleme:
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan İsrail'i kızdıracak hareket! Filistin bayrağı açtılar
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Başkent Brazilya'da düzenlenen 4. Ulusal Kültür Konferansı'nın açılış törenine katılan Lula da Silva, Filistin'e desteğini yineledi.

Konferansta Filistin bayrağı açan Lula da Silva, konuşmasında, "Geçenlerde Filistin'de yaşananları gündeme getirdiğim için çok eleştirildim. Zaman, haklı olduğumu gösterecek. Filistin halkı, onurlu bir yaşam ve kendi devletini kurma hakkına sahiptir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını hatırlatan Lula da Silva, bunun, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptığı "en ölümcül" saldırılardan biri olduğunu vurguladı.

Lula da Silva, 2 Mart'ta Saint Vincent ve Grenadinler'de düzenlenen CELAC Zirvesi'ndeki konuşmasında da "Uluslararası toplumun kayıtsızlığı ortada. İnsanlar, artık yiyecek almak isterken sırada öldürülüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

  • Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
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