Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) başörtüsü serbestisinin iptali istemiyle Danıştay’da açılan bir davada, savcının mütalaasına ilişkin soru üzerine Gül, şunları söyledi:

HUKUK ‘ÖZGÜRLÜK’ DEDİ

Bu dava devam etmekte ama başörtülü olarak çalışmayla ilgili farklı kararları da var. Bu dava burada sadece bir davacının açmış olduğu bir esas sayılı bir dosya ama farklı dosyalarda da tamama ermiş, ret olmuş dosyalar var. Bu konuda Danıştay’ın genel olarak yaklaşımı özgürlükçü bir yaklaşımdır. 2019’a gireceğimiz bugünlerde hala insanların kafasındaki örtüyle hala insanların ideolojisiyle, düşüncesiyle, yaşam tarzıyla uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir. Bu gericilik geride kaldı. Gül, Türkiye’nin çağdaş ve insan haklarına, özgürlükçü bir yaklaşıma doğru önemli mesafeler elde eden bir ülke olduğunu ifade ederek “Hem Anayasa Mahkemesi kararları hem Danıştay hem Yargıtay, hukukun tüm mekanizmaları başörtüsünü bir özgürlük olarak görmekte ve başörtüsüne karşı yapılan saldırıları da hukuk dışı olarak görmektedir. Artık Türkiye geriye değil ileriye bakacak. Zaten Danıştay da bu görüşe itibar etmemiştir. Bu nedenle olumsuz bir değerlendirme anlamında bir mütalaa elbette olmaz. Danıştay bu konuda hukuk neyse o yönde karar vermiştir, yine verecektir” değerlendirmesinde bulundu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma dosyasının sorulması üzerine Gül, şu bilgileri verdi:

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Asla üzeri örtülmeyecek bir cinayettir. Vahşice, hunharca işlenmiş bir cinayettir. İlk başta Suud tarafından da çelişkili ifadeler oldu ama Türkiye’nin ısrarlı tutumuyla olay açıkça ortaya çıktı. Bu konuda Suud tarafının yapıcı ve yardımcı olması lazım ama öyle bir tavır görmedik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mesele bütün uluslararası topluma mal edilmiştir. Kendilerinin de yaptığı açıklamalar uluslararası boyuta taşınması yönündedir. Her türlü hukuki ve teknik hazırlıklar tamamdır ve takdir olması halinde elbette uluslararası mecraya taşınacaktır.