Bu koronun üyeleri de izleyicileri de emekli emniyet müdürleri

Geceye katılan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yılbaşında 81 ilde üst düzeyde tedbir alındığını belirterek herkese iyi yıllar dileklerinde bulundu. Türkiye Emekli Emniyet Müdürlüğü Derneği bünyesinde bulunan Meşk-i Ahenk Türk Sanat Müziği Topluluğu, Bursa’da eski emniyet müdürleri ve aileleri için Teyyare Kültür Merkezi’nde konser verdi.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ İCRA ETTİLER

Konsere Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile eski Adalet Bakanı ve eski emniyet müdürü Mehmet Ağar, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa’da görevli emniyet mensupları ve aileleri katıldı. Çok sayıda Türk Sanat Müziği eserinin seslendirildiği gece, Emniyet Müdürü Osman Ak’ın koroda görevli emekli emniyet müdürlerine özel hazırlattığı anı paketleri ile son buldu. Ak emekli müdürlerin ilkokul diplomaları ve polis koleji diplomalarından oluşan paketle geceye katılanlara özel anlar yaşattı.