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Politika

Bu plan Filistin’i değil, “Körfez cuntası”nı bitirir

Trump “Yüzyılın Rezaleti” planını nihayet açıkladı! İşgal planının ayrıntılarından daha vahim olan şey, Filistin ve Filistinlileri buharlaştırmanın son adımını oluşturan planı, “yıllardır süren anlaşmazlığı nihayet çözen bir kahraman” edasıyla açıklaması, bütün dünyaya “enayi” muamelesi yaparak, “iki devlet”ten bahsetmesidir.

Nuh Albayrak28.01.2020  21:43 - Güncelleme: 28.01.2020  21:43

Ancak bu rezaletin vebali Beyaz Saray’daki Haçlı-Siyonist müttefiklerine falan ait değildir. Müslümanlara vurulan bu en büyük darbenin asıl sorumlusu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere, Müslümanları, onursuz bir taht karşılığında satan emperyalizm uşaklarıdır.

Bunun için Trump Körfez ülkelerine, bu plana verdikleri destek sebebiyle “özellikle” teşekkür etmiştir. Bir “İslam ülkesi lideri” için bu “teşekkür”den daha ağır bir hakaret olamaz. Ama tabii ki gerçekten Müslüman olanlar için…

Filistinlileri kendi siyasi çıkarlarına kurban eden Trump’ın, “Benden önceki başkanlar çok uğraştı ama çözemedi” cümlesinin altında yatan acı gerçek, İslam ülkelerinin başına çöreklenen “eyalet valileri”nin hiç bu dönemdeki kadar onursuzlaşmamış, Siyonist uşaklığında hiç bu kadar ileri gitmemiş olmasıdır.

Elbette bu hain plan da amacına ulaşamayacaktır. Türkiye liderliğindeki gerçek İslam gücü devreye girecek ve “Başkent Kudüs” operasyonu gibi bu “Beyaz Saray şovu” da fare doğuracaktır. Ama Trump-Netanyahu ikilisinin Washington’dan başlattığı bu rezalet Filistinlileri değil, İslam ülkelerinin başına musallat olan Haçlı Siyonist uşaklarını bitirecektir.

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