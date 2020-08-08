Burkina Faso'deki terör saldırısına Türkiye'den kınama

İHA 08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:52 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:52

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun doğusundaki Namoungou köyünde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Burkina Faso’nun doğusundaki Namoungou köyünde büyükbaş hayvan pazar yerine yönelik olarak 7 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” ifadelerini kullandı.