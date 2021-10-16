16 Ekim 2021 Cumartesi 19:59 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 20:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla bürokratları tehdit etmesine gelen tepkiler artarak devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, 18 Ekim nedir? Bana şu 18 Ekim'i bir anlat, acaba zihninizin arkasında, dilinizin altındaki baklada, acaba 15 Temmuz gibi, 28 Şubat gibi bir tarih mi var?" dedi.

Kurtulmuş, Ordu'daki programının ardından Giresun'a gelerek Giresun Valiliği ve Giresun Belediyesini ziyaret etti.

Partisinin Gümrük Müdürlüğü binasındaki Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, muhalefeti eleştirdi.

"Siyasi cinayetler" tartışmasına değinen Kurtulmuş, "Bir hafta boyunca siyasi cinayetlerden bahsedildi. Şunu söyledik, sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'de siyasi cinayetler AK Parti devrinde sona erdirilmiş ve bundan sonra da Allah'ın izniyle olmayacaktır. Faili meçhul cinayetler olmayacaktır." diye konuştu.

Kurtulmuş, bunların eski Türkiye'nin yöntemleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Kurtulmuş, "Savcılık soruşturmayı açtı, şimdi tanık olarak sayın Kılıçdaroğlu gidip orada ifade verir mi bilmiyorum, tekrarlamaya devam ediyorlardı. Savcılık soruşturmayı açtıktan sonra bu konu kapanmış oldu." ifadelerini kullanarak, "Yani bir daha bu konuyu duymadım, bunu söylemiyorlar, bir algı çünkü bitti, çöp tenekesine gitti. İki hafta sonra kimse bunu hatırlamayacak, kendisi de hatırlamayacak, ne konuşmuştuk? diye." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun şu anda başka bir şey söylediğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Hem de çok üst perdeden, belli ki bazı bileşenlerinden aldığı desteklerle de bazı yerlerden aldığı suflelerle de üst perdeden bazı şeyler söylüyor. Öncelikle söylediklerini burada anlatacak değilim ama üç tane vahim hatasını buradan söylemek zorundayım." dedi.

Numan Kurtulmuş, bunların birincisinin "Türkiye'de bir kişinin yönetimi var, Türkiye'de bir kişinin iktidarı var." söylemi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

İkincisinin ise Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'nin bazı vakıf ve STK'larının mal varlıklarına gelince el koyacağız" söylemi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kurtulmuş, üçüncü olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun memurlarla ilgili sözlerine işaret ederek, "Diyor ki 'sakın ha memurlar', memurlar dediğin kim? Senin babanın memuru mu? Senin şirketinin çalışanları mı? Bu memurlar dediğin bütün memur kardeşlerimizin tamamı, istisnasız tamamı, AK Parti hükümetleri zamanında işe girmiş olsun, önceki dönemlerde girmiş olsun, bu milletin şerefli memurlarıdır. Bu memur kardeşlerimizin hepsi kendi mesailerini millete harcayan kardeşlerimizdir, insanlarımızdır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu insanları üst perdeden tehdit ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

Numan Kurtulmuş, memurların devletin memuru olarak kendilerine verilen vazifeleri yerine getiren insanlar olduğunun altını çizerek, "Adı da onun için memurdur, bir üst makamının verdiği işleri yapan, o işlerle milletin hayatını kolaylaştıran kamu görevlilerine memur derler. Hiç kimsenin bu insanlara, bu memur kardeşlerimize öyle parmak sallayarak tehdit hakkı da yoktur, haddi de değildir." dedi.

"KİMİ TEHDİT ETTİĞİNE DİKKAT ET"

Ünal, Kılıçdaroğlu'nun bu tür tehditleri 11 yıldır yaptığını kaydederek, "Ateşle oynuyorsun şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Kimi tehdit ettiğine dikkat et. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun tehditlerine sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"VAR MI O CESARETİ?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdit etmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"BU CÜRETİ NEREDEN ALIYORSUN?"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine tepki gösterdi.

Kabaktepe paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

MEHMET TEVFİK GÖKSU'DAN "TÜGVA" TEPKİSİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili, TÜGVA'lı gençlere "lağım kokusu" ifadesi kullanan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Göksu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda bürokratları tehdit etmiş ve 18 Ekim'i milat olarak belirleyerek, o günden itibaren herkesin yaptığı iş nedeniyle hesap vereceğini söylemişti.

Bunun son çağrı olduğunun altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, bu emirleri verenlerin de affedilmeyeceğini belirtmişti.