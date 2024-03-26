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Politika

Büyük beğeni topladı! AK Parti'den duygulandıran Başkan Erdoğan klibi

AK Parti'nin Başkan Erdoğan ile ilgili paylaştığı son reklam filmi sosyal medyada gündem oldu. Başkan Erdoğan öncesi Türkiye'de yaşanan zorluklara vurgu yapılan videoda, Gülden Karaböcek'in 'Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter' şarkısı yer aldı.

26 Mart 2024 Salı 22:50 - Güncelleme:
Büyük beğeni topladı! AK Parti'den duygulandıran Başkan Erdoğan klibi
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Seçimlere artık çok az bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleriyle izleyenlerin beğenisi kazanan AK Parti yine çok başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

AK PARTİ'NİN ZAMANDA GERİYE GİTTİĞİ REKLAM FİLMİ!

AK Parti yerel seçimlere sayılı günler kala yayınladığı reklam filmiyle izleyenleri duygulandırdı.

"BİR GÜN GİTSİN BİLE HATIRAN YETER"

2024 yılında şehir hastanesinde mutluluk içerisinde gözlerini hayata açan bir bebeğin ailesinin, Recep Tayyip Erdoğan öncesi Türkiye'de yaşadığı zorluklara vurgu yapılan videoda, Gülden Karaböcek'in 'Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter' şarkısı yer aldı.

TÜRKİYE BİLİR, GERÇEK BELEDİYECİLİK AK PARTİ'DİR!

Klipte bu şarkıya yer verilmesi, Başkan Erdoğan'ın, "Bu benim son seçimim." açıklamasını yeniden gündeme getirdi.

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