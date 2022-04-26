İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2022 Salı / 25 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8091
  • EURO
    15,7906
  • ALTIN
    906.993
  • BIST100
    2414.21
Politika

Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Palacios Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

AA26 Nisan 2022 Salı 16:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Do Son Hai, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Do Son Hai'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

KÜBA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ PALACİOS, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Alejandro Francisco Diaz Palacios, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Palacios'un, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Palacios'un çocuklarıyla bir süre ilgilendi ve onlara oyuncak hediye etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.