Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Do Son Hai, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Do Son Hai'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

KÜBA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ PALACİOS, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Alejandro Francisco Diaz Palacios, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Palacios'un, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Palacios'un çocuklarıyla bir süre ilgilendi ve onlara oyuncak hediye etti.