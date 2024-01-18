Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi komisyonunda

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, DEM Parti Grup Başkanvekili seçilmesi nedeniyle komisyon üyeliği sona eren Muş Milletvekili Sezai Temelli yerine Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un komisyon üyeliğine seçildiğini bildirdi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, teklife ilişkin komisyona sunum yapıyor.