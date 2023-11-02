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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi Komisyonda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi Komisyonda
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporları görüşülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

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