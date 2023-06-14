Can Ataklı'nın seçim hazımsızlığı: Kazandık ama kanıtlayamam

Ataklı, seçimin üzerinden geçen süreye rağmen sonuçları mağlubiyeti hazmedemedi. Ataklı, kendisine ait YouTube kanalından yaptığı yayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin kazandığını ama kanıtlayamayacağını söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı dağıtmasında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın etkisi olduğunu belirten Ataklı, Akşener'in duygularına esir olduğunu söyledi.

"KANITLAYAMAM"



Ataklı, yaptığı açıklamada "Fazla gürültü yapmadan masadan çekilse belki de 'İmamoğlu'nu aday yapalım' kararı çıkar mıydı? Sonuç bugün öylemi olurdu bilmiyorum. Ama bir şey oldu. Onun bedeli de İYİ Parti için ağır oldu. Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.