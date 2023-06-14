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Politika

Can Ataklı'nın seçim hazımsızlığı: Kazandık ama kanıtlayamam

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin kazandığını iddia etti. 'Bir şeyler oldu, onun bedeli İYİ Parti için ağır oldu' diyen Ataklı, 'Seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok.' ifadelerini kullandı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Can Ataklı'nın seçim hazımsızlığı: Kazandık ama kanıtlayamam
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Ataklı, seçimin üzerinden geçen süreye rağmen sonuçları mağlubiyeti hazmedemedi. Ataklı, kendisine ait YouTube kanalından yaptığı yayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin kazandığını ama kanıtlayamayacağını söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı dağıtmasında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın etkisi olduğunu belirten Ataklı, Akşener'in duygularına esir olduğunu söyledi.

"KANITLAYAMAM"

Ataklı, yaptığı açıklamada "Fazla gürültü yapmadan masadan çekilse belki de 'İmamoğlu'nu aday yapalım' kararı çıkar mıydı? Sonuç bugün öylemi olurdu bilmiyorum. Ama bir şey oldu. Onun bedeli de İYİ Parti için ağır oldu. Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

  • Canlı Ataklı
  • seçim
  • mağlubiyet

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