CANLI 27 Mayıs darbesinin 62. yılı... Başkan Erdoğan: Bu kutlu yolculukta tehditlere asla boyun eğmedik

Darbe mahkemelerinin aldığı gayrimeşru kararlar nedeniyle Yassıada yıllarca milletimiz tarafından yaslı ada olarak anılmıştır

27 Mayıs'tan beri Yassı Ada, Demokles'in kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti

Darbe sonrasında kurdukları düzmece mahkemelerle şu an üzerinde bulunduğumuz yeri bir zulüm ve utanç adasına çevirenleri burada lanetle ve nefretle anıyorum

Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir

Merhum Menderes'in idam sehpasındaki içimizi kanatan o fotoğrafı, siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu

Ülkesi ve milleti için hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman darbeiler aracılığıyla tehdit edildi

Sonu Menderes'e benzemesin' diyerek, güya aba altından sopa gösteren siyasetçi müsveddeleri ile karşılaştık

Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik

Menderes'in içimizi kanatan o fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle yola revan olduğumuzda o fotoğraf bizim de önümüze konuldu, sindirilmek istendik ama eyvallah etmedik

Telefonla yaptığımız anonsla on binler Atatürk Havalimanı'na geldi. Bay Kemal ise FETÖ'nün düzenlemesiyle tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti

Milletimizle beraber tarihimizin en büyük demokrasi zaferlerinden birine 15 Temmuz'da imza attık

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu anda aynı ve 15 Temmuz gecesinin benzeri ifadeler. Değişen hiçbir şey yok

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken, Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlık yaptığı da ortaya çıkacaktır

DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırttılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik

Elbet gün gelecek, gündemde seçim yokken 'Temmuzda başbakan olacağım' diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecek

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı milletimizin darbelere karşı direnişinin sembolü haline getireceğiz

62 sene önce hukuk katliamlarının işlendiği bu adada artık Türkiye'yi adalete taşıyan etkinlikler düzenleniyor

Tarih ibret almayanlar kıssadan hisse çıkarmayanlar için tekerrür eder. Ders alınmadığın sadece tarih değil aynı zamanda acılar da tekrarlanır

Darbeler sebebiyle ülkemiz ekonomik kalkınmada telafisi zor bedeller ödemek zorunda kaldı



Bay Kemal artık şu çıraklık dönemini bitir. Terfi et

Milli iradeye yönelik antidemokratik teşebbüslerin kaybedeni sivil siyasettir

27 Mayıs'ta darbeciler, Cumhurbaşkanı ve Başbakan için, 'Beraberlerinde 17 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaya çalışırken yakalandılar' ifadeleriyle tebliğ yayımladı. Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı?

Man Adası' dediler, oradan 150 bin lira ceza. Ardından bir 100 bin lira daha. Bana düşen de bu 250 bin lirayı TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na göndermek. Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun

Milletin teveccühüne mazhar olamayacağını anlayan kifayetsizler, darbecilere koltuk değnekliği yapmıştır

CHP Genel Merkezi tıpkı 27 Mayıs'ın arifesinde olduğu gibi bugün de yalanın, iftiranın ve fitnenin merkezidir

Herkes bilsin ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlettir

Türk demokrasisinin altını hiç kimse oyamaz, millete hizmet edenlerin kılına kimse dokunamaz

Gazete manşetleriyle siyasete ayar erilen günler artık geride kalmıştır

2023'e giden kritik süreçte muhalefet partileri dahil olmak üzere herkes sorumlu davranmalıdır

Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır

Biz sessiz çoğunluğun sesi olacağız dedik ve sessiz çoğunluğun sesi olduk

Sınırlarımızın 30 kilometre güneyinde terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Yola aynen devam dedik

Biz siz kuklalarla değil, iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz

Eserde hizmette yarışacaksanız biz sonuna kadar varız