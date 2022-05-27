CANLI 27 Mayıs darbesinin 62. yılı... Başkan Erdoğan: Bu kutlu yolculukta tehditlere asla boyun eğmedik

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Darbesinin 62. Yıldönümü Vesilesiyle Düzenlenen 'Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor' Temalı Anma Programı'nda konuşuyor https://t.co/ZQEX9alk6t https://t.co/WKjaQEB139— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 27, 2022
Darbe mahkemelerinin aldığı gayrimeşru kararlar nedeniyle Yassıada yıllarca milletimiz tarafından yaslı ada olarak anılmıştır
27 Mayıs'tan beri Yassı Ada, Demokles'in kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti
Darbe sonrasında kurdukları düzmece mahkemelerle şu an üzerinde bulunduğumuz yeri bir zulüm ve utanç adasına çevirenleri burada lanetle ve nefretle anıyorum
Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir
Merhum Menderes'in idam sehpasındaki içimizi kanatan o fotoğrafı, siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutulduÜlkesi ve milleti için hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman darbeiler aracılığıyla tehdit edildi
Sonu Menderes'e benzemesin' diyerek, güya aba altından sopa gösteren siyasetçi müsveddeleri ile karşılaştık
Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik
Menderes'in içimizi kanatan o fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle yola revan olduğumuzda o fotoğraf bizim de önümüze konuldu, sindirilmek istendik ama eyvallah etmedik
Telefonla yaptığımız anonsla on binler Atatürk Havalimanı'na geldi. Bay Kemal ise FETÖ'nün düzenlemesiyle tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti
Milletimizle beraber tarihimizin en büyük demokrasi zaferlerinden birine 15 Temmuz'da imza attık
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu anda aynı ve 15 Temmuz gecesinin benzeri ifadeler. Değişen hiçbir şey yok
Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken, Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlık yaptığı da ortaya çıkacaktır
DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden marjinal sol örgütlere ellerinin altında ne kadar hain varsa hepsini üstümüze saldırttılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik
Elbet gün gelecek, gündemde seçim yokken 'Temmuzda başbakan olacağım' diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecek
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı milletimizin darbelere karşı direnişinin sembolü haline getireceğiz
62 sene önce hukuk katliamlarının işlendiği bu adada artık Türkiye'yi adalete taşıyan etkinlikler düzenleniyor
Tarih ibret almayanlar kıssadan hisse çıkarmayanlar için tekerrür eder. Ders alınmadığın sadece tarih değil aynı zamanda acılar da tekrarlanır
Darbeler sebebiyle ülkemiz ekonomik kalkınmada telafisi zor bedeller ödemek zorunda kaldı
Bay Kemal artık şu çıraklık dönemini bitir. Terfi et
Milli iradeye yönelik antidemokratik teşebbüslerin kaybedeni sivil siyasettir
27 Mayıs'ta darbeciler, Cumhurbaşkanı ve Başbakan için, 'Beraberlerinde 17 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaya çalışırken yakalandılar' ifadeleriyle tebliğ yayımladı. Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı?
Man Adası' dediler, oradan 150 bin lira ceza. Ardından bir 100 bin lira daha. Bana düşen de bu 250 bin lirayı TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na göndermek. Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun
Milletin teveccühüne mazhar olamayacağını anlayan kifayetsizler, darbecilere koltuk değnekliği yapmıştır
CHP Genel Merkezi tıpkı 27 Mayıs'ın arifesinde olduğu gibi bugün de yalanın, iftiranın ve fitnenin merkezidir
Herkes bilsin ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlettir
Türk demokrasisinin altını hiç kimse oyamaz, millete hizmet edenlerin kılına kimse dokunamaz
Gazete manşetleriyle siyasete ayar erilen günler artık geride kalmıştır
2023'e giden kritik süreçte muhalefet partileri dahil olmak üzere herkes sorumlu davranmalıdır
Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır
Biz sessiz çoğunluğun sesi olacağız dedik ve sessiz çoğunluğun sesi olduk
Sınırlarımızın 30 kilometre güneyinde terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Yola aynen devam dedik
Biz siz kuklalarla değil, iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz
Eserde hizmette yarışacaksanız biz sonuna kadar varız