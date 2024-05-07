CANLI Bahçeli: 1 Mayıs'ta görevini yapan Türk polisine saldıranlar düşman bakiyesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Hangi şartlar altında kalırsak kalalım hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Suyun üstünde bile yürüsek yüzme bilmiyorlardı diyenler çıkacak. İşimize, önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız.

* 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır.

* 1 Mayıs'ta görevini yapan Türk polisine saldıranlar düşman bakiyesidir

* 1 Mayıs'ı her yerde kutlamak mümkünken işini yapan Türk polisine saldıranların Taksim ısrarı nedendir? Taksim inadının arkasındaki hesap nedir?