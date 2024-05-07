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Politika

#CANLI Bahçeli: 1 Mayıs'ta görevini yapan Türk polisine saldıranlar düşman bakiyesidir

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır. 1 Mayıs'ta görevini yapan Türk polisine saldıranlar düşman bakiyesidir.' dedi.

7 Mayıs 2024 Salı 10:41 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Hangi şartlar altında kalırsak kalalım hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Suyun üstünde bile yürüsek yüzme bilmiyorlardı diyenler çıkacak. İşimize, önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız.

* 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır.

* 1 Mayıs'ta görevini yapan Türk polisine saldıranlar düşman bakiyesidir

* 1 Mayıs'ı her yerde kutlamak mümkünken işini yapan Türk polisine saldıranların Taksim ısrarı nedendir? Taksim inadının arkasındaki hesap nedir?

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