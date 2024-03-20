Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin net mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim.

Türkiye geleceğini Avrupa'da görüyor. Üyelik perspektifimiz değişmedi, AB'den irade beyanı bekliyoruz.



Son yıllarda bölgemizde özellikle gündeme gelen olaylar, AB-NATO-Türkiye ilişkilerinin güvenlik perspektifini daha da öne çıkarmış durumda.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in açıklamaları ise şu şekilde:

İspanya'nın önerisi bir barış konferansının düzenlenmesi. Bu konferansta hepimiz bir araya gelip Filistin devletini tanıyabiliriz. İspanya'nın duruşunu herkes biliyor.

