CANLI Rutte Beştepe'de... Başkan Erdoğan: Yeni hedefi ortaya koyduk

22 Mart 2022 Salı 19:01 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 19:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Krallığı Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak, Ukrayna'daki krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Her vesileyle diyalog çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması gerektiğine dikkat çektik

(Rusya-Ukrayna savaşı) Şartların zorluğunun farkındayız ancak diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz

Hollanda ile ticaret hacmimiz 11 milyar dolara ulaştı. 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aşmış olduk. Şimdi, ilk etapta 15 milyar dolar, ardından 20 milyar dolar hedefini ortaya koyduk

Son küresel gelişmeler, Türkiye'nin AB üyesi olmasının katma değerini yeniden ve tereddüte mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur